‘MasterChef 14’: ¿quién es el ganador y cuánto dinero se ha llevado?

Ha sido una bonita aventura, pero, como toda buena historia que se precie, esta también ha tenido que llegar a su final. La pasada noche del 22 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la gran final de MasterChef 14. El popular formato de cocina puso punto final a su edición y lo hizo con Annie, Camilla, Chambo y Carlota como finalistas. Así pues, sin lugar para errores, el programa comenzó con la prueba de ‘Seguir al chef’. Para ello, la organización contactó con Oriol Castro, chef con tres estrellas Michelin, que cocinó un plato inspirado en crema de verduras.

Aunque, a priori, parecía un cocinado sencillo, todo se complicó poco a poco. Pero, a pesar de sus más y de sus menos, Camilla fue la ganadora de la prueba y se llevó la chaquetilla de finalista. Por lo tanto, la aspirante pasaba directamente a la final. Tras ello, Annie, Chambo y Carlota se trasladaron hasta el restaurante de Quique Dacosta para que cada uno elaborase dos de los seis platos. Un reto que Chambo no logró ejecutar bien, por lo que se coronó como el cuarto finalista de MasterChef 14.

¿Quién ha sido la ganadora de ‘MasterChef 14’?

Los miembros del jurado tuvieron que elegir entre Carlota y Annie, pero el cocinado de Annie estuvo mejor. Por lo tanto, la participante consiguió su chaquetilla y su plaza en el duelo final. Todo ello dejando a Carlota como tercera finalista de la edición. Así pues, en la prueba final, las finalistas tuvieron que diseñar y ejecutar un menú completo compuesto por entrante, plato principal y postre. Eso sí, tendrían que demostrar su personalidad y evolución adquirida en el talent culinario en el plato.

Una prueba donde reinó la tensión en todo momento, pues ambas eran conscientes de lo mucho que se estaban jugando. Pero, al final, solamente una de ellas logró coronarse como la flamante ganadora. «La ganadora de MasterChef 14 es Camilla», anunció Pepe Rodríguez. Completamente emocionada, la italiana no podía creerse que se había llevado la victoria. Y es que, en su elaboración final, quiso homenajear algunos de los lugares más importantes de su vida.

Su arriesgada elección de sabores fue muy acertada, pues su combinación no decepcionó al jurado. Un movimiento con el que la ahora ganadora dejó claro que había tenido una gran evolución. Sus padres se encontraban en el plató junto a ella, por lo que no pudieron evitar emocionarse con el logro de su hija. «Para mí son los padres mejores que podría tener. Las personas se dejan de amar, pero nunca se dejan de querer a sus hijos. Ellos están aquí juntos, que llevan muchos años sin estar juntos. Gracias por estar aquí por mí», dijo.

De esta manera, Camille no solo se ha alzado con la victoria de MasterChef 14, sino que también se ha llevado una compensación económica de 100.000 euros. Todo ello sumado a un curso de especialización en el Basque Culinary Center y la publicación de un libro de recetas con el apoyo de la marca MasterChef.