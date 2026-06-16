‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 15 de junio?

La pasada noche del 15 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de la semifinal de MasterChef. El popular formato de cocina se encuentra en su recta final, por lo que los jueces ya solo buscan la perfección. No hay espacio para errores de ningún tipo. Así pues, en la gala de ayer, los participantes contaron con la visita de Rasmus Munk, tuvieron que realizar un intenso cocinado por equipos con doble capitanía en el restaurante Barro del chef Carlos Casillas y hacer el impresionante postre con 25 elaboraciones de Mar Ibáñez.

Los aspirantes intentaron dar lo mejor de ellos mismos durante las pruebas. Pero, los nervios estuvieron presentes en todo momento. Y es que, Chambo, Pepe, Camilla, Annie y Carlota sabían muy bien lo que se estaban jugando. Por lo tanto, los momentos de tensión no faltaron. Pero, ¿quién ha sido el expulsado de la noche? Realizamos un repaso.

¿Quién fue el expulsado de ‘MasterChef’ ayer, lunes 15 de junio?

Poco a poco, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja han ido revelando el nombre de los aspirantes que se habían ganado el título de finalistas. Por lo tanto, la temática fue diferente a los anteriores programas. Fue así, entre descarte y descarte, que se reveló que el expulsado de la noche era Pepe. Una decisión por parte de los chefs que el participante tuvo que aceptar, pero no se lo tomó de la mejor manera.

«Me estoy cagando en mi madre. Yo soy muy competitivo, quería llegar a la final, quedarme a un paso, hablando n plata, me jode. Pero bueno, así es la vida y a otra cosa. Yo sé que a todos mis compañeros les hubiera gustado llegar hasta aquí, pero yo quería más. Estoy orgulloso, sí», dijo. Y es que, Pepe no pudo contener las lágrimas. Una situación muy complicada para él, pues se había quedado a las puertas de la gran final.

Fuera de cámaras, mientras hablaba con el equipo de MasterChef, se derrumbó. «El camino recorrido en las cocinas de Masterchef, no solo a nivel culinario, sino el camino recorrido a nivel personal, me quedo satisfecho. Considero que la vida se trata de pasárselo bien y yo aquí me lo he pasado muy bien. Y nada, en casa me espera mi novia y nada, la voy a coger y vamos a hacer de todo. De todo de querernos, de irnos de viajar, de disfrutar el momento…», dijo a modo de conclusión.

¿Quiénes son los finalistas de ‘MasterChef 14’?

Con la expulsión de Pepe, el nombre de los finalistas quedaron claros. Y es que, Chambo, Camilla, Annie y Carlota han sido coronados como los aspirantes a llevarse el premio. El desenlace de la edición tendrá lugar el próximo lunes, 22 de junio. Por lo tanto, la cuenta atrás para el gran final ha comenzado.