‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 8 de junio?

La pasada noche del 8 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef. El popular talent culinario se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas más vistos de la televisión. Una situación que no ha cambiado con la emisión de esta edición, la cual se encuentra ya a las puertas de la gran final. Unos últimos programas que no están dejando indiferente a nadie, pues ya no hay espacio para segundas oportunidades. Ahora, los miembros del jurado buscan al mejor.

Así pues, como en cada programa, los participantes se han ido sometiendo a las pruebas que les planteaban los jueces. La primera de ellas ha sido la más emotiva de todas, pues los participantes han recibido mensajes de sus familiares. Todo ello antes de comenzar a cocinar, por lo que las emociones ya estaban a flor de piel. Pero, para sorpresa de ellos, los familiares han aparecido en el plató. Posteriormente, se pudo ver la visita de Blanca Romero y cómo los concursantes, en Vall d’Uixó, tenían que elaborar un menú para 60 vecinos. Una serie de pruebas que no han sido nada fáciles, pero que ya han dictaminado el nombre de los finalistas de la edición.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 8 de junio, en ‘MasterChef’?

Los delantales negros han tenido que hacer frente a una última prueba para demostrarles a los jueces por qué merecen seguir estando en el reality, pero Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja lo tuvieron claro. Camilla, Carlota y Gema han sido las aspirantes con delantal negro que han tenido que disputarse su permanencia en el concurso, pero una de ellas no logró ejecutar un cocinado propio de finalista.

Por ello, Pepe Rodríguez ha comunicado que la expulsada era Gema. Con deportividad, la participante ha aceptado la decisión de los jueces. «Estoy muy feliz por mis compañeras, lo digo de todo corazón. No tengo ningún problema en perder, es todo un aprendizaje, pero sí tengo problema en rendirme, y no me he rendido. Solo he perdido», dijo. Asimismo, antes de irse, la expulsada quiso hacer referencia a uno de los momentos más complicados que tuvo que vivir durante su concurso.

«Durante el concurso os conté lo que había pasado y para mí no fue fácil, estaba preocupada y traté de gestionarlo. Tengo muchísimas ganas de verle y de estar con él. Creo que igual eso es lo que debo hacer ahora… Mi novio ha tenido una recaída gigantesca y no sé en qué punto se encuentra, no sé nada, y eso no ha sido fácil», confesó. Y es que, en su momento, la participante contó que había conocido a su pareja en terapia de grupo, época en la que ambos estaban intentando encauzar mejor sus vidas.

«Siento no haber sido capaz de maximizar mis virtudes. Siempre he sido un caos, un desastre, y siento que ahora lo soy un poco menos. Siento que salgo siendo un poco mejor», dijo a modo de despedida. Asimismo, respecto a su ganadora de MasterChef, Gema señaló a Camilla.