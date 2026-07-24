Paramount retrasa la compra de Warner al menos un año o hasta que haya un fallo judicial a su favor

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance se ha pospuesto al menos un año tras la denuncia de los fiscales generales de 12 estados para frenar la creación del que sería el mayor grupo audiovisual de EEUU.

La compañía de David Ellison ha firmado un acuerdo con los denunciantes por el que frena el proceso de compra hasta al menos julio de 2027, a la espera de que un juez decida si la compra de Warner Bros. Discovery es legal o no.

Este retraso supondrá un alto coste para Paramount puesto que, dentro de las condiciones de compra, se comprometió a pagar a los accionistas de Warner unos 650 millones de dólares de compensación por cada trimestre de retraso a partir de octubre. En total, la firma tendrá que desembolsar un mínimo de 1.950 millones de dólares por los tres trimestres de retraso ya comprometidos en el caso de que sólo se pueda resolver el acuerdo hasta julio de 2027.

Denuncia de posible monopolio

El origen de la causa reside en que California y otros 11 estados presentaron una demanda en Oakland el 13 de julio, que defiende que esta fusión crearía un gigante de los medios que podría causar una subida de los precios y reducir la calidad de la industria del cine y la televisión.

Además, estos gobiernos consideran que también es un riesgo que, tras la fusión, Paramount recorte puestos de trabajo y comparta información sensible con Warner Bros. Unas circunstancias que no pueden revertirse fácilmente si finalmente la operación se declara ilegal. «Sería difícil, si no imposible, de deshacer», se indica en el escrito.

Mientras, Paramount considera que la demanda tergiversa la legislación antimonopolio y sólo perjudica al sector del entretenimiento. En abril de este año, la junta de accionistas de Warner Bros aprobó el acuerdo de fusión, que incluye a HBO, HBO Max, CNN y otros canales y estudios de cine y televisión. La luz verde llegó después de que la compañía de Skydance presentara una nueva oferta y Netflix decidiera retirarse.

Por otro lado, varias estrellas de Hollywood y más de 1.000 miembros de la industria cinematográfica también firmaron en abril una carta en contra de la adquisición al considerar que «intensificaría aún más la concentración de un panorama mediático ya de por sí limitado».