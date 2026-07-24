Christian Gálvez, descartado para el nuevo ‘Pasapalabra’ de Telecinco: ¿qué hace ahora mismo?

Telecinco acaba de confirmar que su nuevo concurso, en el que podrá contar con la prueba ‘El Rosco’, tendrá como presentador a Carlos Sobera, el rostro que se ha convertido en el presentador total de Mediaset España, un papel que hace no tanto tenía Jorge Javier Vázquez. Rueda la letra, que es como se llamará; parecía que estaba llamado para ser el regreso a lo grande de Christian Gálvez, que ya probó suerte en temporadas anteriores con programas como Alta tensión y 25 palabras, aunque sin el éxito de Pasapalabra, su gran rival. El comunicador madrileño, que llevó ese mismo ‘Rosco’ durante 12 años en la cadena, se queda al margen de este regreso, mientras continúa su etapa actual al frente de un magacín en Telemadrid.

Telecinco y la productora Bulldog TV —Amor o lo que surja, Casados a primera vista, Hay una cosa que te quiero decir y Bailando con las estrellas— ultiman ya la producción de Rueda la letra, el concurso que incorporará la emblemática prueba del ‘Rosco’ a su formato. Al frente estará Carlos Sobera, que pondrá su dilatada experiencia como presentador de concursos al servicio del nuevo programa. La dirección recaerá en Rafa Guardiola, que fue, precisamente, el director de Pasapalabra en Telecinco durante los más de diez años en los que el concurso triunfó en la cadena, la misma etapa en la que Christian Gálvez presentaba.

Entre 2007 y 2019, Christian Gálvez fue la cara de Pasapalabra en Telecinco, consolidándose como uno de los rostros más populares de la televisión española y llegando a ganar galardones como la Antena de Oro (2011) o el Premio Iris al Mejor Presentador de Televisión (2017). Tras la pérdida del concurso por un proceso judicial —que hizo que Antena 3 lo recuperase en 2020—, Telecinco intentó reflotar su figura como presentador de concursos con formatos hechos a su medida, como El Tirón, Alta Tensión o 25 palabras, sin que ninguno lograra acercarse al éxito de Pasapalabra.

Ahora está centrado en ‘La Tarde de Telemadrid’

Tras el cierre de su ciclo en Mediaset, Gálvez debutó el pasado mes de octubre de 2025 en Telemadrid con La Tarde de Telemadrid, un programa de sobremesa producido por Catorce Comunicación enfocado a un público mayor de 50 años, al que se pretende hacer compañía. Con algunos cambios, el formato se recuerda en muchos momentos a La tarde aquí y ahora, de Juan y Medio, en Canal Sur. El programa combina entrevistas, reportajes y testimonios sobre temas que afectan a todos los madrileños.

El estreno del espacio se saldó con un modesto 2,7 % de cuota y 31.000 espectadores, y durante varias semanas el programa llegó a rozar el cero técnico, poniendo en riesgo su continuidad. Con el paso de los meses, el formato ha ido mejorando su rendimiento hasta moverse actualmente entre el 5 % y el 7 % de cuota en la autonómica madrileña, muy lejos de los datos espectaculares que lograba en el pasado en Telecinco, pero cumpliendo con la media de Telemadrid, por lo que el programa funciona de manera correcta dentro de la parrilla.

Vive un gran momento personal y como escritor

Además de presentar, Christian Gálvez comenzó en 2009 una carrera como escritor, con ensayos sobre Leonardo da Vinci y novelas ambientadas en el Renacimiento italiano y la Segunda Guerra Mundial. Su último trabajo, titulado Te he llamado por tu nombre, es una novela histórica centrada en la figura de Jesús de Nazaret.

El presentador también ha sido protagonista en los últimos años por su divorcio de Almudena Cid y su relación con Patricia Pardo, con la que se ha casado y ha sido padre de su primer hijo, además de integrarse con las dos hijas que Patricia tuvo con su anterior marido. En este tiempo de cambio no ha dudado en dejar claro que se ha reencontrado con la religión, lo que le llevó a presentar junto a su esposa el acto principal de la visita del Papa León XIV al estadio Santiago Bernabéu.