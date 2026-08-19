El reto que ha superado Sara Carbonero, meses después de su bache de salud: «Solo yo sé lo que significa»

Sara Carbonero está viviendo uno de los veranos más diferentes hasta la fecha. No solamente porque es el primero desde el bache de salud por el que tuvo que ser operada de urgencia tras sufrir un fuerte dolor abdominal, sino que, además, es el primero que disfruta sin su madre, Goyi Arévalo, que falleció hace unos meses. A través de redes sociales, la periodista ha hecho saber a sus seguidores que se encuentra disfrutando de unos merecidos días de descanso fuera de nuestras fronteras. Junto a su pareja Jota Cabrera, la toledana ha viajado desde Quito hasta la Amazonia, pasando por las islas Galápagos.

Una experiencia que llega meses después de unos momentos clave que han marcado un gran punto de inflexión en su vida. Recordemos que la operación se produjo casi siete años después de que a Sara Carbonero le diagnosticaran cáncer de ovario. Y es que, en mayo de 2019, hizo pública su enfermedad y, desde entonces, tuvo que hacer frente a diversos procesos médicos. A principios de año, volvió a pasar por quirófano tras sufrir un fuerte dolor abdominal. Tras esta intervención, la periodista desveló que la recuperación no había sido inmediata. De hecho, quiso compartir algunas de las secuelas que estaba experimentando: «He comprobado que me canso bastante subiendo escaleras», reconoció.

Por si fuera poco, decidió mostrar esa cicatriz que le dejó esa última operación y que, para ella, supone otro duro episodio que ha conseguido superar. «Una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino», compartió. Meses después, parece que esa recuperación ha experimentado un giro radical. Algo que la propia periodista ha comprobado durante su viaje por Ecuador.

Las vacaciones de Sara Carbonero junto a Jota Cabrera: unos días que jamás olvidará

La pareja comenzó su aventura en Quito, donde visitaron muchos de sus lugares más reconocidos. Con posterioridad, decidieron adentrarse en la Amazonia. Ahora, han decidido poner rumbo a las islas Galápagos, donde están disfrutando al máximo de unos días de naturaleza y actividades al aire libre.

De hecho, no solamente han caminado por la costa entre leones marinos, sino que también se han adentrado en el océano para nadar con delfines. «¡Qué auténtica maravilla!», comentó Sara Carbonero. Pero si hay un momento que la toledana jamás olvidará, llegó con la jornada de kayak y esnórquel. Y es que completó una ruta de tres horas caminando sobre rocas. Una actividad que tiene un especial significado después de su última operación.

«Solo yo sé lo que significa haberlo conseguido», escribió junto a una fotografía compartida en sus historias de Instagram, en la que aparece mirando al horizonte y apoyada en un bastón de senderismo. Así pues, después de haber vivido varias experiencias profundamente dolorosas, Sara Carbonero está centrada en recuperarse y, sobre todo, sumar experiencias. No solamente lo está consiguiendo, sino que, además, está superándose como nunca antes. ¡Nos encanta verla tan feliz!