First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para que cada vez sean más los solteros los que pongan rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. Recientemente, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que tuvieron la oportunidad de conocer a Emanuela, una soltera que llegó al restaurante tras sentir un flechazo con un soltero que apareció en el programa. Tanto es así que no dudó en ponerse en contacto con el equipo para comprobar, de primera mano, si se trataba de un amor real o uno platónico. ¡Quiso salir de dudas!

El soltero en cuestión era Pedro, a quien lleva esperando conocer desde el 29 de diciembre que apareció en su vida. ¿Se tratará de un flechazo correspondido? Nada más llegar al restaurante, el comensal leyó desde la barra el contenido de la carta en voz alta, mientras su cita le esperaba en la mesa del restaurante, visiblemente atenta a su reacción. Una vez terminó de leer, el soltero llegó a una conclusión: «Tengo ilusión en conocerla, por supuesto, porque eso es como un melón cerrado: hasta que no lo abres, no sabes si está bueno o está malo». Y añadió: «Las mujeres, lo mismo». Como era de esperar, Emanuela no dudó en recibir a su cita con un gran abrazo. Un gesto con el que considera que ha logrado conquistarlo, pero lo cierto es que todavía tenían que sentarse a cenar para poder irse conociendo cada vez más.

En un primer momento, al soltero le preocupó la distancia, puesto que ella es de Benidorm mientras que él reside en Granada. Ella no tuvo reparos a la hora de restar importancia a este asunto. De hecho, hasta le dio una solución: «No hay problema. Yo me puedo desplazar cuando tú quieras. Ahora mismo me voy contigo», aseguró, despejando cualquier duda en Pedro.

La velada en First Dates siguió su curso, y ambos no tardaron en darse cuenta de que tenían muchas cosas en común. Por si fuera poco, había cierta conexión entre ellos, algo en lo que la soltera quiso hacer hincapié. “Hay feeling, hay contacto”, reconoció. Es por eso que ninguno tuvo reparos a la hora de confesarse lo que sentían.

«Está enamorada, pero yo también me estoy enamorando», aseguró Pedro. Pero no todo queda ahí, puesto que también aprovecharon la ocasión para sincerarse sobre su fogosidad. Algo por lo que la soltera no tuvo reparos a la hora de señalar lo siguiente: «Tú tranquilo, que no te va a faltar de nada».

En el reservado, los dos decidieron bailar una canción de lo más romántica, y hacerlo muy pegados. La química que había entre ellos se hizo aún más evidente, hasta tal punto que decidieron darse un apasionado beso. «He sentido maripositas», comenzó diciendo el soltero. Acto seguido, quiso incidir en lo vivido en esa zona más privada del restaurante: «Me han dado las maripositas hoy». Como era de esperar, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita. ¡Triunfó el amor!