Vox exige recortar un 50% las subvenciones a los sindicatos en Andalucía: «Han traicionado a los trabajadores»

Vox quiere meter la tijera en las subvenciones a los sindicatos y plantea reducirlas a la mitad en Andalucía. El portavoz del partido en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha reclamado este jueves que la Junta recorte un 50% estas ayudas dentro de una política de reducción de lo que considera «gastos superfluos y grasa de la Administración autonómica».

La propuesta de Vox pasa por buscar el ahorro fuera de los servicios públicos esenciales. Cortés ha defendido que el ajuste no debe afectar a la sanidad, la educación o la dependencia, sino a aquellas partidas que, a su juicio, no son prioritarias para los andaluces. Por ello, el portavoz parlamentario ha sido especialmente crítico con las subvenciones destinadas a las organizaciones sindicales. «Es fundamental reducir al 50 por ciento todas las subvenciones a esos sindicatos», ha reclamado.

Cortés ha acusado a estas organizaciones de haber recibido tradicionalmente financiación procedente de los impuestos y ha asegurado que han «traicionado a los trabajadores». Vox plantea así una reducción de las ayudas públicas a los sindicatos como una de las vías para adelgazar el gasto de la Administración autonómica.

La tijera, fuera de sanidad, educación y dependencia

El portavoz de Vox ha marcado además cuáles deberían ser, a su juicio, las prioridades del presupuesto andaluz. «Precisamente donde no hay que recortar es en educación, ni en sanidad, ni en dependencia», ha afirmado.

Su planteamiento consiste en revisar el denominado gasto superfluo y actuar sobre lo que define como «grasa» de la Junta. Cortés ha atribuido parte de esta estructura de gasto a la «herencia recibida de los anteriores gobiernos socialistas» y ha reprochado al Ejecutivo de Juanma Moreno que no haya acometido, según su valoración, todos los ajustes que Vox considera necesarios durante las dos últimas legislaturas.

Rebajas fiscales para las familias

Cortés ha vinculado esta reducción del gasto con las rebajas fiscales incluidas en el pacto de gobierno entre PP-A y Vox. Según ha explicado, el objetivo es que la Junta reduzca la presión fiscal para que las familias dispongan de mayor liquidez frente al incremento del coste de la vida.

Entre las medidas citadas se encuentran la rebaja del tramo autonómico del IRPF y distintas deducciones relacionadas con los gastos educativos de los hijos, como el aula matinal, el material escolar, los nuevos uniformes o las clases de refuerzo.