Andalucía suprimirá el Programa de Lengua Árabe en los colegios: «Fin al adoctrinamiento de Marruecos»

El Gobierno andaluz pondrá fin a partir del curso 2027/2028 al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que actualmente se desarrolla en centros educativos de la comunidad autónoma. Así lo ha confirmado este martes el vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, quien ha asegurado que la medida forma parte del acuerdo de gobierno suscrito entre su formación y el PP.

Gavira ha señalado que el compromiso establece un plazo concreto para finalizar la participación de Andalucía en este programa, que actualmente alcanza a unos 1.800 alumnos. El dirigente de Vox ha asegurado que la Junta no renovará su adhesión al programa nacional que sirve de marco para estas enseñanzas una vez finalice el periodo previsto.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el vicepresidente segundo ha defendido que los colegios andaluces deben centrarse en la educación de los menores, la convivencia y el conocimiento de «nuestros usos, nuestras costumbres y nuestra identidad». En este contexto, ha rechazado la presencia de lo que considera programas de «adoctrinamiento» vinculados a gobiernos extranjeros.

El dirigente autonómico ha situado la decisión dentro de la estrategia de Vox en el Ejecutivo andaluz y ha reivindicado que los acuerdos alcanzados con el PP deben ejecutarse. «Los acuerdos no están para guardarlos en un cajón, están para cumplirlos», ha afirmado.

El anuncio se produce después de que El Correo de Andalucía informara sobre la supresión prevista para 2027. Gavira ha aprovechado esa información para reivindicar el cumplimiento de uno de los compromisos incluidos en el pacto entre populares y Vox.

Gavira ha insistido además en que Andalucía debe mantener el control sobre los contenidos que reciben los estudiantes en sus centros educativos y ha rechazado cualquier intento de influencia exterior. A su juicio, quienes residan en la comunidad deben conocer y respetar la cultura y las costumbres españolas.

El líder de Vox ha elevado el tono de sus críticas al referirse directamente al aprendizaje de la lengua árabe y a la cultura marroquí. «El que quiera lengua árabe o cultura marroquí, que se vaya a Marruecos», ha llegado a afirmar.

La medida, por tanto, supondrá que Andalucía deje de participar en este programa a partir del curso 2027/2028, según el compromiso político anunciado por Gavira.