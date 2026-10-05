Libertad provisional para los cinco detenidos por los disturbios de radicales de izquierda en Valencia

La titular de la Plaza Número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado libertad provisional y sin medidas cautelares para las cinco personas detenidas por su presunta implicación en los graves altercados que se produjeron el pasado sábado en la manifestación por el derecho a la vivienda en Valencia, ocasionados por radicales de izquierda, con el balance de nueve policías heridos. Los arrestados quedan investigados en una causa abierta por delitos de desórdenes públicos, daños, atentado y lesiones, sin perjuicio de ulterior calificación. Todo ello, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Tal como relató OKDIARIO el pasado sábado, un total de ueve agentes de la Policía Nacional resultaron heridos en Valencia tras los disturbios generados este sábado por grupos radicales de izquierda frente al Palacio de las Artes, donde se celebraba un congreso inmobiliario.

Grupos radicales de izquierda salieron a la calle en Valencia para protestar por la situación de la vivienda. Tras finalizar la protesta, los manifestantes rodearon el cordón policial que custodiaba las inmediaciones y el acceso del Palacio de las Artes. Varios manifestantes derribaron las vallas y arrojaron varios objetos, agrediendo a varios agentes de la Policía Nacional. En torno a 60 radicales lograron entrar al Congreso Inmobiliario celebrado en el recinto.

Las unidades antidisturbios intervinieron con lanzamientos de pelotas de goma, botes de humo lacrimógeno y procedieron a la detención de cinco radicales. Son esos cinco detenidos para quienes la juez ha decretado este lunes libertad provisional y sin medidas cautelares.

La manifestación fue convocada en Valencia por cuatro colectivos: Sindicato de Inquilinas de Valencia, el Sindicat d’Habitatge de Valencia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la coordinadora de asambleas de barrios Entrebarris. Entre los manifestantes estuvo el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Juan Bordera Romá, a quien se le vio con un chaleco naranja del Sindicat de Llogateres de València.