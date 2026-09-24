Los bomberos coinciden y advierten a la población: «Hay que limpiar a menudo la campana extractora; la acumulación de grasa en los conductos puede producir incendios»

Los bomberos han dado varios consejos para prevenir incendios en casa y, obviamente, la cocina es uno de los principales focos de riesgo. Por ejemplo, un objeto que no siempre tenemos en cuenta es la campana extractora: es vital mantenerla en buen estado.

En la campana extractora puede formarse una capa inflamable justo encima de los fogones por culpa de la grasa acumulada. Si tenemos un accidente con una sartén o hay una llamarada, el riesgo aumenta exponencialmente.

Por esa razón, los bomberos recomiendan limpiar regularmente la campana extractora. No por los malos olores ni por conservar sus capacidades, sino por eliminar esa grasa tan peligrosa.

Por qué la campana extractora puede provocar un incendio, según los bomberos

La guía de prevención de incendios en el hogar difundida por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga reconoce que hay que limpiar regularmente la campana extractora y la chimenea porque «la acumulación de grasa y suciedad en los conductos puede producir incendios».

Hay que tener en cuenta que los filtros constituyen la primera barrera frente a las partículas suspendidas en el aire. A medida que se saturan, pierden eficacia y permiten que parte de la suciedad avance hacia el interior.

La grasa puede terminar depositada en paredes, piezas internas y conductos difíciles de inspeccionar durante la limpieza cotidiana. Con la grasa a poca distancia del calor y de recipientes con aceite, el peligroso es mucho más elevado.

Además, un incendio dentro del conducto es más difícil de detectar y controlar que una llama visible sobre la encimera. En todo caso, no hay una frecuencia exacta de limpieza.

Por ejemplo, una vivienda donde se fríe varias veces por semana necesitará revisar los filtros con mayor asiduidad que otra en la que apenas se generan vapores grasos.

Cómo limpiar una campana extractora para evitar incendios

Antes de comenzar, el aparato debe estar apagado, desconectado de la corriente y completamente frío. Los filtros metálicos pueden retirarse siguiendo las indicaciones del fabricante y limpiarse con agua caliente y un producto desengrasante.

Por ejemplo, algunos admiten lavavajillas, aunque debe comprobarse en el manual para evitar deformaciones o daños en el acabado.

Mientras los filtros se secan, puedes retirar la grasa accesible del interior con un paño. No se debe mojar el motor, pulverizar líquidos directamente sobre conexiones eléctricas ni desmontar piezas que el fabricante reserve al servicio técnico.

No te conformes con limpiar la campana por fuera, ya que los filtros y las zonas internas pueden seguir sucias.

Haz caso a los bomberos: jamás hagas esto si tienes un incendio en la cocina

La misma guía de los bomberos insiste en no dejar ollas, cazuelas o sartenes desatendidas y advierte de que nunca debe arrojarse agua sobre una sartén o freidora incendiada.

La razón es que el contacto con el aceite a gran temperatura puede vaporizar el agua de forma instantánea y proyectar el combustible ardiendo por toda la estancia.

Si el fuego acaba de comenzar y puede actuarse sin exponerse, se debe apagar la fuente de calor y sofocar el recipiente con una tapa adecuada o una manta ignífuga. Nunca hay que mover la sartén ni intentar llevarla hasta el fregadero. Lo ideal sería tener un extintor en casa.

Cuando las llamas alcanzan la campana, se introducen en el conducto o no pueden controlarse inmediatamente, la prioridad es abandonar la vivienda, cerrar las puertas al salir y llamar al 112.