Suena extraño, pero los mejores chefs coinciden: «Para potenciar el sabor del jamón ibérico no hace falta aceite ni tomate; échale ralladura de limón»

El jamón ibérico suele acompañarse de pan, tomate o un buen aceite de oliva virgen extra. Pero hay un ingrediente mucho menos habitual que puede darle un toque diferente: la ralladura de limón.

El chef Dabiz Muñoz ha popularizado este curioso truco, muy sencillo de poner en práctica y que busca realzar el sabor del jamón sin quitarle protagonismo.

La ralladura de limón puede potenciar el sabor del jamón ibérico

El objetivo no consiste en cambiar el sabor del producto, sino en introducir un contraste aromático que acompañe su intensidad.

La grasa del jamón aporta buena parte de sus características sensoriales. Cuando se consume, libera aromas y sabores persistentes. Una pequeña cantidad de ralladura de limón puede aportar un matiz fresco que contrasta con esa sensación grasa y hace que el conjunto resulte diferente.

El secreto consiste en utilizar la piel del limón y no su zumo. El líquido contiene una acidez mucho mayor y puede modificar el equilibrio del bocado. La piel, en cambio, concentra aceites esenciales responsables del aroma característico del cítrico.

¿Cómo recomienda Dabiz Muñoz tomar el jamón con limón?

Dabiz Muñoz habló de esta combinación durante su aparición en La Revuelta, de La 1. El chef mostró una forma sencilla de darle un toque diferente al jamón: preparar una tostada de pan con tomate, colocar encima el jamón y terminar con un poco de ralladura de limón.

La gracia de este truco está en el contraste. El aroma y el punto fresco de la piel de limón acompañan la grasa del jamón sin necesidad de añadir otro ingrediente al plato. Para probarlo en casa, basta con rallar una pequeña cantidad justo antes de comer.

Es importante utilizar solo la parte amarilla de la cáscara (flavedo) y evitar la zona blanca (albedo), porque puede aportar un sabor amargo. La cantidad también debe ser pequeña, ya que el limón debe aportar un matiz al bocado, no ocultar el sabor del jamón.

¿Por qué combinar limón y jamón puede funcionar?

Los cítricos se utilizan habitualmente en cocina para aportar acidez y frescura a preparaciones con ingredientes grasos. En esta combinación, el limón introduce un contraste que puede reducir la sensación de untuosidad en el paladar sin ocultar los aromas propios del jamón.

La propuesta tampoco constituye una combinación completamente nueva. El limón serrano es una elaboración tradicional de zonas de Salamanca que combina limón con jamón serrano, huevo cocido y otros embutidos.

Esta receta demuestra que la asociación entre cítricos y productos curados forma parte también de la gastronomía tradicional española.

Por último, hay que destacar que también se puede probar esta idea con otros cítricos, como la lima o la naranja, aunque Dabiz Muñoz apuesta en concreto por el limón. La clave está en añadir solo un poco de ralladura para aportar frescura y contraste, sin tapar el sabor del jamón.

Este truco sencillo que permite darle un toque diferente a un producto tan habitual en nuestras mesas. ¿Te animas a probar esta receta y descubrir una nueva combinación de sabores?