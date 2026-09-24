El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este jueves con una caída del 0,56% que le ha llevado a perder los 19.600 enteros, hasta situarse en los 19.521,9 puntos. No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, en torno a las 9.15 horas, el índice reducía su retroceso al 0,06%, y alcanzaba los 19.621 enteros.

Los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Solaria (+1,1%), Sabadell (+0,7%), Repsol (+0,6%) y Telefónica, con un avance del 0,3%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Caixabank (-1,3%), Indra (-1,29%), Santander (-1,27%) e IAG (-1,15%).

Los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo por su influencia en los precios del petróleo y de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.

EEUU está ultimando un plan para prohibir las exportaciones de gasóleo durante 90 días pese a las divisiones que la iniciativa suscita en el sector petrolero y dentro del propio Gobierno.

El objetivo de la Casa Blanca sería lanzar un paquete de medidas que reduzca el coste de la energía antes de las elecciones de medio mandato de noviembre. Las encuestas apuntan, por el momento, a una victoria contundente del Partido Demócrata.

Los productores estadounidenses de combustible se han opuesto a este veto advirtiendo de que cualquier beneficio a corto plazo se vería contrarrestado por el encarecimiento posterior de los combustibles, incluido el queroseno.

Vuelta a la tensión en Ormuz

Al mismo tiempo, en el estrecho de Ormuz continúan las dificultades para el tránsito libre de buques. En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 103,6 dólares por barril. Por su parte, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 0,6%, hasta los 92,7 dólares por barril.

En el ámbito macro, en España el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que, como consecuencia del coste de la energía, los precios industriales se dispararon un 13,2% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,8 puntos superior a la de julio y la más elevada desde diciembre de 2022.

En el terreno empresarial, Airtificial ha comunicado, antes de la apertura de la Bolsa española, que a través de su división de infrastructuras ha firmado con el Gobierno de El Salvador un contrato de tres millones de euros para dirigir la supervisión de las obras de modernización de los centros educativos públicos de primera infancia del país.

Por su parte, la firma de inversión británica Zegona, propietaria de Vodafone España, ha presentado este jueves su nuevo marco de asignación de capital y ha anunciado una retribución de 400 millones a los accionistas, que comprende un dividendo ordinario de 200 millones de euros y un nuevo programa de recompra de acciones por otros 200 millones.

De su lado, el conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group ha indicado que emitirá bonos sénior denominados en dólares estadounidenses y euros por un importe principal agregado equivalente a aproximadamente 11.100 millones de dólares (unos 9.750 millones de euros o 1,76 billones de yenes) para financiar su inversión en OpenAI.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo negativo. Londres bajaba un 0,2% a las 9.09 horas, mientras que París se dejaba un 0,3% y Francfort y Milán un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1387 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años avanzaba hasta el 4,033%.