Coloca un frasco con sal gruesa y aceite debajo de la cama: para qué sirve y por qué lo hace cada vez más gente

Colocar un frasco con sal gruesa y aceite debajo de la cama es una práctica cotidiana que se realiza desde tiempos inmemoriales. Este es un truco casero que sirve como un deshumidificador natural en la vivienda y además mantiene el espacio fresco y sin malos olores. Para ello solo será necesario un envase con sal y aceite que seguro que tienes en casa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este truco casero que se realiza en casas españolas desde hace décadas.

Este es un clásico que no tiene que ver con la brujería y sí con la humedad que puede aparecer en una vivienda y que no hace bien a nuestro sistema respiratorio. Dormir con una humedad ambiental al 60% puede provocar graves problemas respiratorios, la aparición de moho tóxico y también puede alterar el sueño con las notables consecuencias negativas que puede tener para nuestro estado físico y mental. Por ello, desde hace décadas en nuestro país se realiza un acto que no tiene nada que ver con los espíritus o malas energías.

Un truco muy efectivo para restar humedad a la vivienda y poder espantar todos los posibles problemas respiratorios consiste en colocar un vaso con aceite y sal gorda debajo de la cama. Este será un deshumidificador casero natural que ayudará a rebajar los índices de humedad de la habitación y también eliminará los malos olores. Este simple gesto hará que este espacio permanezca fresco y seco, además de crear las mejores condiciones para poder dormir y tener un buen descanso.

El truco del frasco con aceite y sal gruesa

Este truco tiene una fácil explicación: la sal será la encargada de absorber la humedad debido a que es un material higroscópico, que tiene capacidad para retener el vapor de agua que queda suspendido en el aire. El hecho de colocarlo debajo de la cama tampoco es casual, ya que este es un espacio donde más queda retenido el aire y la presencia de este compomente evitará que pueda aparecer moho en el colchón o incluso las sábanas.

Además, el aceite que se debe añadir a la sal funcionará como un aromatizador que espantará los malos olores y creará un ambiente mucho mejor para el descanso. Es recomendable verter unas gotas de aceite esencial de lavanda o eucalipto para crear el mejor ambiente posible en la habitación y tener un descanso placentero y sin humedad.

Los expertos también recomiendan hacer lo propio en otros puntos de la casa donde detectes que hay sobredosis de humedad. Esto en ocasiones se suele manifestar a través de las paredes, algo que tiene que tener una intervención rápida para acabar con estas acumulaciones que pueden desembocar en graves problemas respiratorios. Para combatirlo, es aconsejable dejar algunos frascos con sal y unas gotas de aceite esencial detrás de las puertas o en lugares que no queden a la vista.