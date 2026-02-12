Adiós a la humedad y al olor a cerrado: este deshumidificador seca 5 veces más rápido

Ahora que el frío se ha instalado por completo, pasamos más horas en casa y ventilamos menos, es normal que la humedad empiece a acumularse más de la cuenta. Ropa que tarda en secarse, ventanas empañadas, ese olor a cerrado… Al final, todo se acumula en el ambiente. Por eso este deshumidificador de CONOPUPlus está siendo uno de los grandes atractivos ahora mismo.

Ventajas clave del CONOPUPlus

Deshumidificación ultrarrápida de 12 L/día : entre 5 y 10 veces más rápido que los modelos tradicionales, perfecto para estancias de hasta 30 m².

: entre 5 y 10 veces más rápido que los modelos tradicionales, perfecto para estancias de hasta 30 m². Consumo muy bajo (0,21 kWh/h) + temporizador 24/7 : ajusta ciclos según tus horarios para ahorrar sin renunciar al confort.

: ajusta ciclos según tus horarios para ahorrar sin renunciar al confort. Automatización inteligente : regula la humedad por sí solo y activa la función antiescarcha cuando hace falta.

: regula la humedad por sí solo y activa la función antiescarcha cuando hace falta. Movilidad total : ruedas multidireccionales y dos mangueras (60 cm y 20 cm) para olvidarte de vaciar el depósito.

: ruedas multidireccionales y dos mangueras (60 cm y 20 cm) para olvidarte de vaciar el depósito. Modo Strong y modo silencioso: potencia durante el día y discreción por la noche con un solo botón.

Así es el deshumidificador CONOPUPlus

Este modelo destaca por su rapidez. La capacidad de extraer hasta 12 litros al día, combinada con su tecnología de compresión avanzada, hace que el ambiente mejore mucho antes frente a otros deshumidificadores.

Otro punto fuerte es el consumo. Con solo 0,21 kWh/h, puedes tenerlo funcionando varias horas sin preocuparte por la factura. Y gracias al temporizador, lo programas para que trabaje cuando estás fuera o mientras duermes, ajustándose a tus rutinas.

La automatización también suma, su chip interno regula la humedad sin que tengas que tocar nada, y la función antiescarcha protege el dispositivo en días fríos. Además, el drenaje continuo con manguera evita estar vaciando el depósito cada dos por tres, algo que suele ser lo más pesado en otros modelos.

Preguntas frecuentes sobre el CONOPUPlus

¿Hace mucho ruido?

En modo silencioso funciona de forma muy discreta, pensado para usarlo por la noche sin molestias.

¿Sirve para varias habitaciones?

Sí, gracias a sus ruedas multidireccionales puedes moverlo sin esfuerzo entre estancias.

¿Requiere mantenimiento?

Más allá de una limpieza ocasional del filtro y revisar el drenaje, no necesita grandes cuidados.

¿Es adecuado para climas húmedos?

Su capacidad de 12 L/día y la tecnología de compresión lo hacen especialmente eficaz en zonas lluviosas o frías.

Un deshumidificador así encaja muy bien en hogares donde la humedad se nota en paredes, ropa o incluso en la sensación térmica.

