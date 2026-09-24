Sara Carbonero, periodista (42 años): «Las personas que verdaderamente tienen éxito están dispuestas a renunciar al placer a corto plazo para obtener la plenitud a largo plazo»

Sara Carbonero ha vuelto a compartir una reflexión sobre uno de los temas que más aparecen en sus publicaciones, que es la búsqueda de una vida más plena frente a la necesidad de obtener satisfacción inmediata. La periodista ha difundido en sus redes sociales una frase que plantea que las personas que experimentan una felicidad profunda son capaces de renunciar a determinados placeres momentáneos para alcanzar objetivos que consideran más importantes a largo plazo. La idea abre un debate sobre cómo tomamos decisiones en una sociedad acostumbrada a la inmediatez y sobre por qué esperar puede resultar cada vez más difícil.

El mensaje de Sara Carbonero

La reflexión compartida por Sara Carbonero establece una diferencia entre dos conceptos que pueden parecer similares, pero que no necesariamente significan lo mismo, que son placer y plenitud. El primero puede estar relacionado con una recompensa inmediata, mientras que la segunda hace referencia a una sensación más prolongada de satisfacción con la propia vida.

La periodista publicó esta reflexión en sus redes sociales. En ella se plantea que quienes alcanzan una sensación profunda de felicidad están dispuestos a retrasar determinadas recompensas para conseguir algo que consideran más valioso con el paso del tiempo.

Vivimos buscando lo inmediato

La reflexión de Sara Carbonero coincide con una realidad cotidiana, ya que cada vez existen más mecanismos diseñados para proporcionar recompensas rápidas. Desde las compras que llegan en cuestión de horas hasta las redes sociales, las plataformas de entretenimiento o los contenidos disponibles bajo demanda, buena parte de la vida actual permite reducir considerablemente los tiempos de espera.

Placer no es lo mismo que plenitud

La frase de Sara Carbonero invita a preguntarse si todo aquello que proporciona placer durante unos minutos contribuye necesariamente al bienestar a largo plazo. No se trata de considerar negativas las recompensas inmediatas, sino de observar qué lugar ocupan dentro de nuestras decisiones y qué objetivos estamos priorizando.

Por ejemplo, ahorrar dinero en lugar de gastarlo inmediatamente, estudiar antes de disfrutar del tiempo libre o mantener una rutina que requiere esfuerzo pueden implicar renunciar a una satisfacción puntual. Sin embargo, esa renuncia sólo tiene sentido cuando responde a un objetivo elegido y no a una obligación permanente de sacrificarse.