La rutina de Sara Carbonero (42 años) para estar en forma: «Lo que mejor me viene para estirar, tonificar y estilizar es el Pilates Reformer»

Mantener un estilo de vida saludable no es tan difícil como parece. La combinación de ejercicio físico, descanso y una dieta equilibrada es una de las principales recomendaciones de los especialistas. Lo importante es no perder el norte y tener en cuenta que cada cuerpo es un mundo, por eso no hay que obsesionarse con los resultados.

Si quieres encontrar un ejemplo en alguien, puedes fijarte en Sara Carbonero. La periodista, influencer y fundadora de la firma Slowlove ha explicado en diferentes ocasiones que el bienestar forma parte de sus prioridades, tanto a nivel personal como familiar. Sin embargo, también ha reconocido con naturalidad que no se considera una apasionada del deporte y que su objetivo no pasa por entrenar de manera extrema, sino por encontrar una rutina que pueda mantener en el tiempo.

A sus 42 años, la ex mujer de Iker Casillas ha apostado por una combinación de ejercicio adaptado a sus necesidades y una alimentación basada en productos naturales. Su objetivo es sencillo: cuidar el cuerpo sin caer en restricciones excesivas.

¿Qué es el Pilates Reformer?

Durante una entrevista con Women’s Health, Sara Carbonero explicó cómo era su relación con el mundo del deporte. Lejos de presentarse como una persona activa, admitió que todavía no ha desarrollado una pasión especial por entrenar.

«Tendría que hacer mucho más deporte, la verdad… Tampoco voy a tirarme el pisto que no es, porque soy perezosa», reconocía con humor durante la conversación. Pese a ello, explicó que sí ha encontrado una disciplina que se ajusta especialmente a sus necesidades físicas y que forma parte habitual de su rutina.

«Me gusta mucho hacer Pilates Reformer porque es lo que mejor me viene para el cuerpo, para estirar, tonificar y estilizar», añadió. Pero, ¿qué es esta disciplina y por qué ha ganado tanto peso en los últimos meses?

Este tipo de pilates se ha convertido en una de las modalidades más populares de los últimos años gracias al uso de una máquina específica que incorpora muelles y poleas para ofrecer resistencia controlada durante los ejercicios. Esa característica permite adaptar la intensidad a las capacidades de cada persona y trabajar distintos grupos musculares con un impacto reducido sobre las articulaciones.

Los especialistas destacan que esta disciplina favorece un fortalecimiento equilibrado de todo el cuerpo, mejora la flexibilidad y ayuda a desarrollar una mayor conciencia corporal. Además, requiere concentración, control y precisión en cada movimiento, factores que también contribuyen al bienestar mental al exigir una conexión constante entre cuerpo y mente.

Desde el ámbito profesional del pilates, los expertos de Beratha Pilates destacan que esta modalidad permite fortalecer y tonificar la musculatura sin someter al organismo a impactos elevados. También subrayan su utilidad para mejorar la movilidad, favorecer la recuperación tras determinadas lesiones, corregir la postura y prevenir molestias musculares.

Cardio y fuerza, una combinación ideal

Además del pilates, Sara Carbonero incorpora ejercicios cardiovasculares y sesiones de fuerza a su planificación física. La periodista ha explicado que, con el paso de los años, considera necesario prestar más atención a este tipo de entrenamiento.

Su planteamiento coincide con las recomendaciones habituales de los especialistas, quienes aconsejan combinar el ejercicio aeróbico con el fortalecimiento muscular para obtener beneficios más completos. Mientras el cardio contribuye a mejorar la resistencia, el entrenamiento de fuerza desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la masa muscular y de la densidad ósea, especialmente a partir de los 40 años.

En esa etapa comienzan a producirse cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, entre ellos una ralentización progresiva del metabolismo, variaciones hormonales o una mayor tendencia a perder masa muscular. A ello se suma, en muchas personas, una sensación de fatiga más frecuente y una mayor dificultad para recuperarse tras esfuerzos físicos intensos.

Precisamente por ese motivo, los expertos recomiendan incorporar de forma regular ejercicios destinados a preservar la fuerza, mejorar el equilibrio y mantener la funcionalidad del organismo durante el paso de los años.

La dieta de Sara Carbonero

Junto al ejercicio, la alimentación constituye otro de los pilares fundamentales del estilo de vida de Sara Carbonero. La periodista ha explicado que presta especial atención a lo que consume y que procura trasladar esos hábitos a su hijos, pero sin obsesionarse con nada. Prefiere educar antes que exigir.

Durante su mencionada entrevista con Women’s Health resumió su filosofía con una frase que refleja claramente su manera de entender la nutrición: «En cuanto a la alimentación sí que la cuido mucho. Tengo muy claro que somos lo que comemos y en casa no hay azúcar, cada vez menos lácteos, menos gluten y menos carne roja».

Más que seguir una dieta estricta, Sara apuesta por priorizar alimentos naturales y reducir la presencia de productos altamente procesados. Entre las decisiones que ha incorporado destaca la eliminación del azúcar, una medida que numerosos especialistas relacionan con beneficios como una mayor estabilidad de los niveles de energía o una mejor salud metabólica. Eso sí, Carbonero tiene claro que no hay nada que sea bueno en exceso, así que en ocasiones hace alguna excepción.