Inés García abre el álbum de fotos de los 19 de Lamine Yamal y despeja los rumores de crisis: «Mi amor»

Lamine Yamal ha cumplido 19 años y, otro año más, su celebración ha dado mucho que hablar. A diferencia de la polémica fiesta que organizó por sus 18, en esta ocasión el futbolista del Barcelona ha sido algo más comedido y, además, se han podido ver imágenes de todo lo que ocurrió durante la celebración. Rodeado de familiares y amigos, el jugador no ha dudado en festejar por todo lo alto una fecha muy especial. Quien no ha faltado ha sido su pareja, Inés García, que ha seguido muy de cerca al futbolista durante todo el Mundial y que ahora ha decidido abrir el álbum de fotos de una de las noches más especiales del verano.

Esta vez, Lamine Yamal ha decidido hacer algo diferente a lo del pasado año y ha permitido que los invitados compartieran instantáneas de la celebración. Desde Alba Paul y Dulceida hasta los padres de Inés García, pasando por la actuación de la cantante catalana Bad Gyal, la fiesta no ha dejado indiferente a nadie. Queda claro que da igual qué edad cumpla el jugador: su cumpleaños es uno de esos momentos que le gusta celebrar como merece.

Durante toda la relación entre Inés García y Lamine Yamal, han sido muchos los rumores que han circulado sobre el amor que existe entre ambos, pero la pareja ha dejado bastante claro que atraviesa un buen momento. A pesar de algunos altercados y de las especulaciones que han surgido alrededor de su relación, como la exclusiva publicada por este medio cuando ambos visitaron un exclusivo hotel de Madrid para disfrutar de un brunch, la cercanía entre los dos ha terminado por despejar cualquier tipo de duda.

Parece que, desde que Inés está con Lamine Yamal, el futbolista también le ha cogido el tranquillo a las redes sociales. Ambos se han coordinado para compartir sus propias publicaciones, aunque sin utilizar la opción de publicación conjunta, mostrando el ambiente y la diversión que se vivieron durante la celebración de los 19 años del jugador. Y sus comentarios tampoco han pasado desapercibidos. En la publicación de ella, el futbolista del FC Barcelona escribía: «Mi mujer». Mientras tanto, en la publicación de Yamal, Inés respondía con un rotundo: «Mi amor», acompañado de varios emoticonos.

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La fiesta tuvo un claro dress code: el rosa. Una auténtica pink party en la que los invitados apostaron por este color y donde Inés García volvió a demostrar que la moda es una de sus grandes pasiones. En el álbum de fotos que ha compartido, a la influencer se la puede ver con un vestido de Bonet Studio, una joven firma española que poco a poco se está haciendo un hueco entre algunos de los grandes nombres de la creatividad made in Spain.

Por sus diseños ya han pasado rostros como Zara Larsson, Emilia Mernes o la propia Bad Gyal, que precisamente fue una de las invitadas estrella de la noche. Las imágenes ponen el colofón al verano más especial de Inés junto a Lamine Yamal y llegan después de unos días complicados para la influencer, que compartió con sus seguidores algunos de los problemas de salud a los que se había tenido que enfrentar, mientras los rumores sobre su relación corrían como la pólvora en internet.

Pero hay otro detalle que llama especialmente la atención en todas las instantáneas: la cercanía entre ambas familias. En las fotografías compartidas por Inés García aparecen sus padres, integrados en una celebración de lo más familiar. Por su parte, en uno de los vídeos de Lamine Yamal se puede ver a su madre, Sheila Ebana, luciendo un llamativo vestido de pedrería.

Entre familiares, amigos, música y mucho rosa, también se pueden ver algunos de los momentos más íntimos entre Lamine Yamal e Inés García. Miradas, cercanía y una complicidad que vuelve a dejar claro que, al menos por ahora, los rumores de problemas entre ellos parecen estar muy lejos de la realidad. A sus 19 años, Lamine Yamal ha vuelto a celebrar a lo grande, pero esta vez ha decidido dejar que todos entremos un poco más en la fiesta.