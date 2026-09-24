El BOE lo hace oficial: el Gobierno pone en marcha ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas destinadas a menores de 16 años

Hasta el 31 de diciembre se pueden solicitar las ayudas de 100 euros en gafas y lentillas que el Gobierno pone a disposición de los ciudadanos que cumplan con los requisitos. Esta prestación forma parte del llamado Plan Veo, que entró en vigor el pasado año en nuestro país y del que se pueden aprovechar los niños, niñas y adolescentes hasta 16 años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ayudas de 100 euros para gafas y lentillas en España.

El Gobierno aprobó el pasado 17 de diciembre de 2025 la esperada ayuda de 100 euros para las gafas y lentillas de la que se pueden aprovechar desde hace casi un año los niños, niñas y adolescentes hasta 16 años en nuestro país. Esta nueva ayuda llegó en el marco del Plan VEO, que «tiene como objetivo, en aquellas edades más tempranas, garantizar el acceso al cuidado de la salud visual para garantizar un desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes».

«Se trata de una medida con un enfoque de equidad, al ser el gasto privado en salud visual uno de los más altos que asumen las familias», informó en su día el Gobierno, que se basó en los preocupantes datos proporcionados por el Consejo de Ópticos Optometristas y que son los siguientes:

1 de cada 10 menores tiene problemas de visión no corregidos por motivos económicos.

El 20 % de las personas alarga el uso de sus gafas durante años.

Las gafas y lentillas son de los productos más costosos no cubiertos por la sanidad pública.

Así funcionan las ayudas de 100 euros en gafas y lentillas

Así que esto llevó a que el Ministerio de Sanidad trabajara en una ley publicada en el Real Decreto 902/2025, de 7 de octubre, por el que se establecieron las normas reguladoras para la prestación de sistemas de ayuda visual a personas menores de edad de hasta dieciséis años y en el que se invirtieron 48 millones de euros.

«El Plan VEO es un sistema de ayudas de hasta 100 euros por persona al año para la adquisición de gafas o lentes de contacto (lentillas). En el caso de las lentillas, se contempla que la ayuda pueda cubrir las unidades y el líquido necesarios para un año», informa el Ministerio de Sanidad sobre estas ayudas de 100 euros para gafas y lentillas que están destinadas a los siguientes grupos de población:

Niños, niñas y adolescentes hasta 16 años (inclusive) con un problema de refracción diagnosticado y con derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.

Las personas con 16 años o menos con aseguramiento privado a través de las mutualidades de MUFACE, MUGEJU e ISFAS también pueden acceder a las ayudas del Plan Veo.

¿Y cómo solicitar la ayuda? Desde los canales oficiales del Gobierno inciden en que, para poder acceder a esta ayuda, «la solicitud se realizará únicamente de forma presencial en un establecimiento de óptica participante en el Plan Veo» y también deja claro que «no es posible realizar su tramitación online por parte de las personas beneficiarias».

Por ejemplo, en el caso de los niños mayores de 6 años, Sanidad indica los pasos a seguir:

Obtener la prescripción del problema de refracción emitida por el Servicio de Oftalmología del Sistema Nacional de Salud, tras derivación desde Atención Primaria; el Servicio de Oftalmología del sistema sanitario privado o por el propio profesional sanitario óptico-optometrista.

Solicitar la ayuda.

Recoger las gafas y lentillas.

En el caso de los niños de cinco años o menores de esa edad, la prescripción del problema de refracción tendrá que ser emitida por: