Moreno Bonilla carga contra el Gobierno central ante una María Jesús Montero descolocada en el Parlamento andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha solicitado este lunes la confianza del Parlamento andaluz para continuar al frente del Gobierno autonómico con un discurso en el que ha defendido la gestión de sus ejecutivos y ha avanzado un paquete de medidas centradas en la vivienda, la sanidad, la educación, las infraestructuras y nuevas rebajas fiscales. A su vez, ha sido muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez y su «maltrato» a la comunidad autónoma andaluza.

Durante su intervención, Moreno Bonilla ha apelado al consenso entre las fuerzas políticas y ha reclamado que los intereses de Andalucía se sitúen «por encima de todo». «Gobernaré para todos», ha afirmado, al tiempo que ha tendido la mano a la oposición para sumarse a un proyecto que, según ha dicho, pretende construir «la Andalucía de 2030».

El presidente ha asegurado que Andalucía «es hoy mucho mejor» que cuando llegó al Gobierno en 2019 y ha reivindicado los principales indicadores económicos de su gestión. Entre ellos, ha destacado un crecimiento de la economía del 13% desde 2019, el incremento de más de medio millón de afiliados a la Seguridad Social, una reducción del paro del 32% y el liderazgo de la comunidad autónoma en número de trabajadores autónomos.

Moreno ha anunciado que, si obtiene la confianza de la Cámara, mantendrá la política de rebajas fiscales con nuevas medidas, entre ellas una reducción del IRPF autonómico, una deducción de hasta 100 euros para la compra de gafas y lentillas por parte de menores de 25 años y nuevas rebajas de impuestos vinculadas a la compra de vivienda para favorecer la emancipación juvenil.

Precisamente, el acceso a la vivienda para los jóvenes ha sido uno de los ejes de su intervención. El presidente ha avanzado un programa de primera vivienda joven que incluirá ayudas al alquiler, un sistema de avales públicos para la compra de la primera vivienda y la reserva de viviendas protegidas, tanto en alquiler como en propiedad, para menores de 35 años. También ha anunciado que exigirá al Gobierno central reformas legales para reforzar la protección de los propietarios frente a la okupación ilegal.

En materia sanitaria, Moreno ha situado la sanidad pública como una «prioridad absoluta» y ha anunciado la elaboración de una Ley de Garantía de la Sanidad Pública con el objetivo de blindar el incremento anual del presupuesto sanitario y evitar reducciones de plantilla. Además, ha avanzado una reforma «profunda» del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al considerar que su estructura ha quedado «obsoleta» tras medio siglo de funcionamiento.

El presidente ha defendido el incremento del presupuesto sanitario hasta superar los 16.000 millones de euros y la incorporación de más de 30.000 profesionales desde 2018, al tiempo que ha acusado a la oposición de intentar «desprestigiar» la sanidad andaluza.

En el ámbito social, Moreno ha destacado el aumento de beneficiarios del sistema de dependencia, la reducción de los tiempos de espera y ha anunciado la puesta en marcha de un plan contra la soledad no deseada dirigido a una población que, según ha señalado, afecta a cerca de un millón de personas en Andalucía.

En educación, el candidato ha prometido avanzar hacia la gratuidad desde los cero años hasta la universidad, además de crear 30.000 nuevas plazas de Formación Profesional y otras 28.000 en modalidad online. También ha reiterado su compromiso con las universidades públicas andaluzas y ha defendido mantener una financiación equivalente al 1% del PIB andaluz.

Críticas al Gobierno central

En materia de infraestructuras, Moreno ha acusado al Gobierno central de mantener un «maltrato» hacia Andalucía por el bajo nivel de inversiones. Como ejemplo, ha asegurado que en los últimos ocho años el Ejecutivo ha construido únicamente tres kilómetros de nuevas autovías en la comunidad y ningún kilómetro de nuevas líneas de Cercanías, una situación que, según ha dicho, lastra la movilidad y la competitividad económica andaluza.

El presidente también ha denunciado que Andalucía solo recibirá 20 millones de euros de los 1.000 millones aprobados recientemente para el mantenimiento de carreteras, una cantidad que, según ha señalado, supone «diez veces menos» que la destinada a Cataluña pese a que la red viaria andaluza duplica en extensión a la catalana.

Frente a ello, ha defendido la actuación de la Junta en la recuperación y ejecución de proyectos como el tranvía de Jaén, el de Alcalá de Guadaíra o la ampliación de los metros de Sevilla y Granada, y ha anunciado una inversión autonómica de 300 millones de euros para nuevas actuaciones en la red de carreteras andaluzas.

Asimismo, ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica y ha advertido de que la propuesta del Ejecutivo central responde, a su juicio, a los intereses del independentismo catalán. En este sentido, ha pedido unidad a todas las fuerzas políticas para defender los intereses de Andalucía.

En la recta final de su discurso, Moreno ha reiterado su voluntad de gobernar «con moderación, diálogo y cercanía» y ha pedido el respaldo de la Cámara para continuar transformando Andalucía. «Andalucía no puede perder el tiempo», ha concluido al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas del Parlamento andaluz: «Hagámoslo entre todos por Andalucía».