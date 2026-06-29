Juanma Moreno afronta su debate de investidura con el «no» de Vox en el horizonte

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, inicia este lunes el debate de investidura en el Parlamento andaluz en un escenario marcado por la incertidumbre. A pocas horas del comienzo de la sesión, el Partido Popular y Vox continúan sin anunciar un acuerdo que garantice los apoyos necesarios para que Moreno Bonilla sea investido en la primera votación, prevista para este martes.

Tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, el PP obtuvo 53 escaños, quedándose a solo dos diputados de la mayoría absoluta fijada en 55. Ese resultado obliga a los populares a alcanzar un entendimiento con Vox, que cuenta con 15 parlamentarios. Los votos de la formación liderada por Manuel Gavira resultan imprescindibles para asegurar la continuidad del Gobierno andaluz.

Las negociaciones entre ambas formaciones se prolongan desde hace varias semanas, aunque el contenido de las conversaciones se ha mantenido con absoluta discreción. Desde el PP se insiste en que se sigue dialogando con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita desbloquear la situación cuanto antes, mientras que Vox, a día de hoy, mantiene su «no».

El propio Moreno Bonilla reconoció días atrás que le gustaría ser investido este mismo martes, aunque admitió que el desenlace «no depende únicamente del Partido Popular». Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, aseguró recientemente que lo importante es alcanzar «un buen acuerdo que beneficie a los andaluces», dejando abierta la posibilidad de seguir negociando incluso si fuera necesaria una segunda votación.

Si Juanma Moreno no logra mayoría absoluta en la primera votación del martes, el reglamento del Parlamento andaluz contempla una segunda votación prevista para el jueves, en la que bastaría con obtener mayoría simple. Sin embargo, incluso en ese escenario, el respaldo de Vox seguiría siendo determinante, ya que el resto de grupos de la oposición ya han adelantado que votarán en contra.

Tanto el PSOE como las formaciones situadas a la izquierda del PP han confirmado su rechazo a la candidatura del actual presidente en funciones. Desde las filas socialistas incluso sostienen que el acuerdo entre PP y Vox ya estaría cerrado, aunque ambas formaciones niegan que exista un pacto firmado y mantienen las conversaciones abiertas.

La sesión de investidura comienza este lunes

La sesión de investidura comenzará este lunes a las 12:00 horas con la intervención sin límite de tiempo de Juanma Moreno, quien expondrá el programa político con el que pretende gobernar Andalucía durante la nueva legislatura. Al término, la sesión se suspenderá hasta el martes. Será ese día, a partir de las 10:00 horas, cuando comenzarán las intervenciones de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios.

Estas intervenciones se llevarán a cabo de menor a mayor representación; es decir, Por Andalucía, Adelante Andalucía, Vox, PSOE y PP, con un tiempo máximo de 30 minutos cada grupo parlamentario. Juanma Moreno contestará individualmente cada intervención de la oposición y, cerrado el debate de investidura, se procederá a la votación pública por llamamiento de cada uno de los diputados por orden alfabético. Los miembros del Consejo de Gobierno que sean diputados y los miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía serán los últimos en votar.

En esta primera votación, Juanma Moreno necesitará obtener la mayoría absoluta. En caso contrario, se procederá a una segunda votación 48 horas después, es decir, el jueves de junio. En esta ocasión, Moreno Bonilla sería investido presidente si consigue, al menos, la mayoría simple del Parlamento andaluz.

Si transcurridos dos meses desde esta primera votación, Juanma Moreno no logra ser investido presidente de la Junta, todo pasa por disolver el Parlamento andaluz y convocar nuevas elecciones.