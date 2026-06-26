Vox empuja a Moreno a una investidura fallida: «Sin acuerdo sobre las políticas no tendrá nuestro voto»

El líder del PP, Juanma Moreno, será propuesto como presidente de Andalucía sin tener garantizado el apoyo de Vox al no estar cerrado todavía un acuerdo. Las negociaciones en Andalucía entre ambas formaciones no están exentas de presiones para cerrarse cuanto antes.

El PP quiere un pacto «ya» para investir a Juanma Moreno la semana próxima. Sin embargo, fuentes consultadas de Vox señalan a OKDIARIO que será difícil que se llegue a una fecha tan próxima en plena negociación. «Lo importante ahora son las políticas», aclaran.

Desde el lunes pasado, a través del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, los populares están tratando de acelerar un acuerdo con Vox para la próxima semana, cuando se celebre el pleno de investidura.

Pero todavía no está el dosier programático entre PP y Vox con las principales medidas para Andalucía. Los de Abascal insisten en que quieren un acuerdo sólido para toda la legislatura, cuya médula sea la prioridad nacional.

Vox exige cerrar el pacto programático

Los de Abascal llevan dejándolo claro en cada negociación durante todos estos meses, desde que empezó el rally electoral autonómico en Extremadura. La ambición en Bambú «no está en entrar en el gobierno, sino cambiar las políticas llevadas a cabo por los ejecutivos anteriores», indican.

Sobre todo, después de haber tenido una experiencia previa en 2023, donde se dejaron «demasiados cabos sin cerrar», como reconoció el propio portavoz de Vox, José Antonio Fuster, a finales de noviembre en la rueda de prensa tras las elecciones en Extremadura. De ahí que en Bambú hayan diseñado un riguroso protocolo de pacto que pasa no sólo por levantar acta de cada reunión, sino de respetar tres fases: política, plazos y garantías de cumplimiento.

Por el momento, en Andalucía, pese a que las negociaciones avanzan, no han rematado esto último. De forma que el barón popular afronta el próximo lunes su tercer pleno de investidura, en este caso sin apoyos. Para Vox, aceptarlo sería demasiado acelerado. Además, según señalan fuentes de la formación, «no descartan ninguna opción» al respecto de cómo se terminará por conformar dicho Gobierno, donde incluso Vox podría apoyarlo desde fuera.

Vox y el campo

Ahora bien, sin que sea un cheque en blanco. En el equipo negociador andaluz, los de Vox tienen presente que en 2019 sus votos «hicieron a Moreno presidente». Según valoran los de Abascal, el popular lleva 8 años al frente del Gobierno manteniendo una estructura política similar a la socialista.

Además de la defensa al Pacto Verde y a las energías renovables, que no encaja con la visión de Vox, por ejemplo, respecto a la masiva expansión de campos fotovoltaicos en tierras de olivar. Hace sólo una semana, el líder de la formación, Manuel Gavira, insistía en que «el sector primario no necesita discursos de despachos, papeleo, burocracia ni competencia desleal».

De hecho, este viernes, tiene previsto dar declaraciones a los medios en Ayamonte (Huelva), donde asistirá a la tradicional Saca de las Yeguas. Será el evento oficial previo de los de Abascal a la investidura.