Moreno Bonilla afrontará su investidura el 29 y 30 de junio para seguir al frente de la Junta

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se someterá al debate de investidura los próximos 29 y 30 de junio en el Parlamento andaluz. El objetivo será revalidar el cargo tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo. La decisión ha sido comunicada este miércoles por el presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, después de concluir la ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

La convocatoria supone una aceleración de los plazos que venía reclamando el Partido Popular, que considera prioritario constituir cuanto antes el nuevo Ejecutivo autonómico para comenzar la elaboración de los Presupuestos andaluces del próximo año 2027. Durante los últimos días, Moreno Bonilla había insistido públicamente en la necesidad de cerrar el proceso de investidura «más pronto que tarde» para evitar retrasos en la planificación del próximo ejercicio.

El candidato popular afronta la sesión sin mayoría absoluta, por lo que necesita apoyos o abstenciones de otros grupos para lograr su reelección como presidente de la Junta de Andalucía. Las negociaciones con Vox han marcado las últimas semanas de la política andaluza. Aunque ambas formaciones han reconocido avances en los contactos, todavía no han detallado públicamente los términos de un posible acuerdo que permita desbloquear la investidura de Juanma Moreno.

Desde Vox han señalado que mantienen una actitud favorable al diálogo, pero han advertido de que su voto dependerá del resultado final de las conversaciones. Por su parte, el PSOE andaluz sostiene que el entendimiento entre PP y Vox está prácticamente cerrado y acusa a ambas formaciones de escenificar diferencias que, a su juicio, no existen realmente.

El debate arrancará el 29 de junio con la intervención de Moreno Bonilla, que expondrá su programa de gobierno para la nueva legislatura. Posteriormente, intervendrán los representantes de los distintos grupos parlamentarios. La primera votación se celebrará, previsiblemente, ese mismo día y requerirá mayoría absoluta. Si no la obtiene, una segunda votación tendrá lugar el 30 de junio, cuando tan sólo bastará con mayoría simple para que Juanma Moreno sea investido presidente de la Junta de Andalucía.

La cita parlamentaria será determinante para conocer la composición del próximo Gobierno andaluz y el alcance de los acuerdos que puedan alcanzarse entre el PP y Vox para garantizar la estabilidad institucional durante esta nueva legislatura.