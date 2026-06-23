Vox mantiene su rechazo a la investidura de Moreno Bonilla mientras continúan las negociaciones

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha comunicado este martes al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, que su formación votaría en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta si la misma se celebrara en este momento. No obstante, el dirigente de Vox ha recalcado que las conversaciones con el Partido Popular continúan abiertas y que ambas partes siguen trabajando para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear la actual situación política que vive la comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 17 de mayo.

La reunión entre Aguirre y Gavira se enmarca en la ronda de contactos iniciada por el presidente del Parlamento para consultar a los distintos grupos políticos antes de proponer un candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. En este contexto, Vox ha trasladado oficialmente que, a día de hoy, no existe un pacto con el Partido Popular que garantice el respaldo de sus diputados a la investidura de Moreno Bonilla.

Tras el encuentro, Gavira explicó ante los medios de comunicación que las negociaciones entre ambas formaciones avanzan, aunque todavía no se han cristalizado en un acuerdo definitivo de gobierno. Según señaló, representantes de Vox y del PP han mantenido numerosos contactos durante las últimas semanas, pero las diferencias existentes siguen impidiendo un entendimiento cerrado.

«A día de hoy, el sentido del voto de Vox sería contrario», afirmó el portavoz parlamentario, quien insistió en que todavía no se ha alcanzado ningún compromiso que satisfaga las exigencias de su partido. Sin embargo, también quiso lanzar un mensaje de prudencia y aseguró que las conversaciones continúan desarrollándose en un clima de diálogo.

Manuel Gavira subrayó que Vox no tiene intención de precipitar una decisión y que la prioridad de la formación es alcanzar un «buen acuerdo» antes de cerrar un pacto de forma apresurada. En este sentido, recalcó que no existen «prisas» y que el objetivo es negociar con calma para garantizar que cualquier entendimiento incluya medidas y compromisos concretos.

La posición expresada por Vox introduce incertidumbre en el proceso de investidura de Juanma Moreno, quien aspira a revalidar la Presidencia de la Junta de Andalucía. Aunque el Partido Popular sigue siendo la fuerza con mayor opción de formar gobierno, el apoyo o la abstención de Vox se presenta como un elemento clave para asegurar la estabilidad parlamentaria.

Por el momento, ambas formaciones mantienen abiertas las vías de negociación. Mientras el PP confía en cerrar un acuerdo que facilite la investidura, Vox insiste en que aún queda trabajo por delante y que cualquier decisión dependerá del resultado de unas conversaciones que, según sus dirigentes, siguen avanzando, aunque sin que exista todavía un pacto definitivo.