Juanma Moreno en su investidura: «La izquierda se ha olvidado del diálogo y ha optado por el bloqueo»

Juanma Moreno Bonilla, presidente en funciones de la Junta de Andalucía, se enfrentaba a su primera investidura. En la misma, el candidato del Partido Popular ha expuesto sin límite de tiempo su programa para seguir liderando dicha comunidad autónoma. Moreno Bonilla ha querido recordar que el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía «han optado por el bloqueo», al mismo tiempo que ha recalcado que sigue un «proceso de diálogo con Vox».

«El pueblo andaluz ha hablado y lo ha hecho como lo hace en democracia: con su voto», comenzaba Moreno Bonilla, al mismo tiempo que recordaba que el Partido Popular ha sido «la opción preferida de los andaluces en las ocho provincias». «Me presento a este pleno de investidura con la convicción de que no hay tiempo que perder», ha zanjado en la introducción de su investidura.

El candidato a presidir la Junta de Andalucía ha recalcado que el Parlamento andaluz «es la cámara autonómica donde el Partido Popular ha logrado mayor representación» y, dado que «se dan las circunstancias objetivas para intentarlo», para Moreno Bonilla tan solo caben dos opciones: «el bloqueo y, quién sabe, si repetir elecciones; o interpretar con generosidad el voto de los andaluces».

Para Juanma Moreno «es vital tener el presupuesto en tiempo y forma». «Para que las cuentas del 2027 entren en vigor el 1 de enero, es importante cerrar el Gobierno y su estructura el próximo mes de julio», recordaba a la par que no ha dudado en sacar a la luz lo que ya es público: «Hay un proceso de diálogo con Vox».

Pactos para la gobernabilidad de Andalucía

En relación con las negociaciones con Vox, Juanma Moreno ha querido señalar que ambas partes han de «actuar con inteligencia y generosidad para garantizar que Andalucía avance», ya que «se trata de saber ceder buscando el interés general de los andaluces». «Confío en conseguirlo», aseguraba Moreno Bonilla, puesto que «los andaluces son los que ganarán con un buen acuerdo».

No ha querido dejar para el candidato un recuerdo para los partidos de la izquierda, puesto que para él hubiera sido deseable «que todos los partidos buscaran fórmulas para posibilitar el gobierno que han elegido los andaluces». «Todos ellos –PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía– han decidido olvidarse del diálogo y han optado por el bloqueo», aseguraba Moreno Bonilla.