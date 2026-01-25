Es oficial la ayuda para gafas y lentillas en el País Vasco: requisitos y cómo solicitar el cheque de 100 euros

La salud visual de los menores es una de las prioridades actuales en lo que respecta a ayudas que podemos encontrar para cubrir un gasto, el de las gafas y lentillas, que muchas familias no pueden asumir. De este modo, el Ministerio de Sanidad tiene activado el llamado Plan Veo, un programa estatal que permite acceder a un cheque de hasta 100 euros al año para la compra de gafas o lentillas destinadas a niños, niñas y adolescentes. El objetivo es aliviar ese gasto de modo que si vives en el País Vasco y deseas saber más sobre esta ayuda para las gafas de tus hijos, toma nota que te lo contamos todo.

La ayuda para gafas y lentillas ya está disponible y se puede utilizar hasta el 31 de diciembre de 2026, un plazo amplio que permite planificar revisiones, renovaciones y adaptaciones sin la urgencia que tienen otros programas temporales. La medida llega, además, con un mensaje claro por parte del Ministerio: mejorar la salud visual es esencial para favorecer un desarrollo adecuado en edades tempranas, donde ver bien puede marcar la diferencia en el aprendizaje y en la vida diaria. De este modo si vives en el País Vasco ya puedes pedir esta ayuda, que aunque no tenga un importe excesivamente elevado, teniendo en cuenta el gasto de unas gafas o lentillas, se solicita de manera sencilla pero eso sí, conviene saber bien qué requisitos se deben cumplir para que te la den.

Es oficial la ayuda para gafas y lentillas en el País Vasco

El programa del Plan Veo establece una ayuda para gafas y lentillas de hasta 100 euros por menor y por año. En concreto, se pueden pedir:

Gafas graduadas.

Lentillas , incluyendo las unidades necesarias para un año.

, incluyendo las unidades necesarias para un año. Líquidos y productos indispensables para el uso anual de las lentes de contacto.

El importe se puede destinar a cualquiera de estas opciones, siempre que se trate de un menor con un problema de refracción diagnosticado. No existe un límite de ingresos para acceder al programa, ya que el enfoque es de equidad sanitaria. En el caso de que lo necesario no llegue a los 100 euros, no se deberá abonar nada, pero si lo supera, las familias tienen cubiertos esos primeros 100 euros y tendrán que abonar el resto.

Quién puede beneficiarse en el País Vasco

La ayuda está dirigida a:

Menores de hasta 16 años, inclusive, con un problema de refracción diagnosticado.

inclusive, con un problema de refracción diagnosticado. Niños, niñas y adolescentes con derecho a atención sanitaria financiada con fondos públicos.

con derecho a atención sanitaria financiada con fondos públicos. Menores asegurados a través de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, que también pueden acceder al cheque de 100 euros.

Su aplicación es idéntica en el País Vasco como al resto del país, y el único requisito es cumplir los criterios médicos y administrativos fijados en el Real Decreto 902/2025, que regula esta prestación.

Cómo se solicita la ayuda en el País Vasco

Este punto es importante ya que la ayuda no se tramita online ni a través de Osakidetza. Tampoco requiere acudir a una ventanilla administrativa. El procedimiento se realiza únicamente de forma presencial en una óptica adherida al Plan Veo.

El proceso es el siguiente:

Elegir un establecimiento de óptica que figure en el listado oficial de centros participantes.

que figure en el listado oficial de centros participantes. Acudir con el diagnóstico o la prescripción que confirme el problema visual del menor.

que confirme el problema visual del menor. Formalizar allí mismo la solicitud y realizar la compra del producto.

y realizar la compra del producto. La óptica gestiona internamente la ayuda, de modo que las familias solo pagan la diferencia si el importe supera los 100 euros.

Por qué se ha puesto en marcha este programa

El Ministerio de Sanidad señala varios motivos que justifican la medida:

1 de cada 10 menores tiene problemas de visión sin corregir por motivos económicos.

sin corregir por motivos económicos. Muchos hogares retrasan la renovación de gafas por su elevado coste.

En la infancia , una mala visión puede afectar al rendimiento escolar, la autoestima y la vida cotidiana.

la autoestima y la vida cotidiana. Las gafas y lentillas siguen siendo uno de los productos sanitarios no cubiertos por la sanidad pública con mayor impacto económico en las familias.

Con lo mencionado, el Plan Veo busca reducir estas desigualdades y favorecer un acceso más justo al cuidado ocular de los menores.

Presupuesto asignado

El Estado ha destinado 48 millones de euros para financiar la ayuda hasta 2026. El programa abarca todo el territorio nacional y se aplicará con idénticas condiciones en el País Vasco.

En definitiva, podría decirse que esta ayuda llega en un momento oportuno para muchas familias del País Vasco. La renovación de gafas o lentillas suele ir apareciendo cada cierto tiempo y, cuando coincide con otros gastos, se convierte en una decisión que a veces se retrasa más de lo recomendable. Con el Plan Veo, ese margen de duda se reduce. Las ópticas adheridas pueden aplicar directamente el descuento y eso facilita que los menores sean revisados a tiempo y que puedan estrenar la graduación que necesitan sin que el coste sea un freno.