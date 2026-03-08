Dardo de Prohens a la izquierda por el 8M al recordar a las mujeres que «todavía viven en prisiones de tela»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha lanzado un dardo a la izquierda por el 8M al recordar a las mujeres del mundo «que todavía no son libres» y viven «en prisiones de tela», como aquellas que viven en países donde es obligatorio llevar el rostro oculto con un burka, niqab o similares.

«Quiero recordar a todas aquellas mujeres que, alrededor del mundo, todavía no son libres. Mujeres que tienen menos derechos, que viven sometidas o que incluso viven tras prisiones de tela simplemente por el hecho de ser mujeres», ha manifestado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Cabe recordar que el PSOE y los separatistas de Més defendieron el mes pasado en uso del burka en el acceso a los edificios públicos. Ambos partidos se posicionaron en contra de una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Felanitx que salió adelante gracias a los votos a favor del PP y los regionalistas de El PI, la coalición de gobierno de este municipio de 20.000 habitantes.

Los socialistas de Baleares tampoco condenaron el pasado martes la masacre y tiranía de los ayatolás contra la población de Irán, que un mes antes de estallar el actual conflicto con Israel y EEUU habían asesinado a 30.000 iraníes durante la ola de protestas contra el sanguinario régimen teocrático.

«La igualdad es el partido clave»

Por otro lado, Prohens ha considerado que el 8M es un día para reivindicar que la igualdad «es el partido clave».

«Es un partido que, como sociedad, continuamos jugando cada día para seguir abriendo camino», ha señalado en una publicación acompañada por un vídeo institucional protagonizado por la futbolista mallorquina Cata Coll.

Avui, #8M, reivindicam una idea molt clara: la igualtat és el partit clau. I és un partit que, com a societat, continuam jugant cada dia per seguir obrint camí 💜 La igualtat no és només una paraula o un objectiu llunyà. És un principi que ha de guiar cada decisió pública, cada…

La igualdad, a su parecer, no debería ser «solo una palabra o un objetivo lejano», sino «un principio que debe guiar cada decisión pública, cada oportunidad y cada espacio en el que las mujeres todavía han tenido que demostrar el doble para llegar al mismo lugar».

«El deporte nos recuerda muy bien esta realidad. Es un espacio que crea referentes, que transmite valores y que inspira a las generaciones más jóvenes. Por eso hoy ponemos en valor el talento y el esfuerzo de dos campeonas extraordinarias de Baleares: Cata Coll y Alba Torrens», ha apuntado.

De las dos deportistas mallorquinas ha destacado sus «trayectorias brillantes» y ha sostenido que son parte de la historia de las mujeres «que han competido al máximo nivel, demostrando siempre el mismo talento y la misma ambición».