El PSOE y los separatistas de Mallorca defienden el uso del burka en el interior de los edificios públicos

El PSOE y los separatistas de Més en Mallorca defienden el uso del burka en el acceso a los edificios públicos. Por ello, se han posicionado en contra de una iniciativa de Vox que lo prohíbe y que ha salido adelante en el Ayuntamiento de Felanitx con los votos a favor del PP y los regionalistas de El PI, la coalición de gobierno de este municipio de 20.000 habitantes.

En concreto, la moción prohíbe el acceso a edificios públicos de personas con el rostro oculto, burka, niqab o similares.

La concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Felanitx, María Vidal, ha sido tajante al calificar la postura de la izquierda como una dejación de funciones en toda regla. «No estamos ante un debate de fe o de cultura, sino ante una regulación administrativa de puro sentido común. Quien quiera convertir esto en una guerra de religiones lo hace para ocultar que le importa muy poco la seguridad de los trabajadores públicos y de los usuarios de este Ayuntamiento», ha aseverado la portavoz.

Para Vox, el voto en contra de PSOE y Bloc-Més supone un ataque directo a las garantías jurídicas del municipio ya que sin identificación visual, el sistema pierde toda su garantía y se abre la puerta a la suplantación de identidad.

Además Vidal ha recordado que las dependencias municipales no son la calle, son espacios donde se gestionan datos personales y trámites con efectos legales y la administración tiene la obligación, no la opción, de prevenir riesgos y garantizar el orden dentro de sus muros.

Durante el pleno, María Vidal cargó contra la hipocresía de los grupos de izquierda, a quienes acusa de preferir el caos con tal de no dar la razón a Vox. «Es lamentable que PSOE y Bloc-Més se pongan de perfil ante la ocultación del rostro. Su libertad religiosa no elimina las condiciones de identificación dentro de una relación administrativa. La convivencia se basa en normas claras, iguales para todos y proporcionadas», subrayó Vidal.

«La izquierda de Felanitx ha demostrado hoy que prefiere proteger el anonimato en las instituciones antes que la seguridad de los ciudadanos. Es una irresponsabilidad que solo busca fracturar, mientras Vox legisla para proteger la neutralidad de lo que es de todos».

Gracias al impulso de Vox, el Ayuntamiento de Felanitx ejercerá a partir de ahora su potestad de autoorganización para establecer condiciones de acceso objetivas y necesarias.

La medida contempla excepciones médicas justificadas, pero mantiene una línea roja infranqueable: nadie podrá realizar trámites administrativos sin mostrar el rostro. Vidal concluyó reafirmando el compromiso de su formación.