Mallorca transformará el centenario hospicio para pobres de Felanitx en pisos para mayores de 65 años. Construido originalmente como hospital y hospicio para pobres a finales del siglo XIX, a lo largo de los años, fue adaptándose a las necesidades de la población, y ahora el Govern rehabilitará y adaptará este espacio para habilitar allí una promoción de viviendas de protección públicas en régimen de alquiler, orientadas a este perfil senior.

En concreto, se intervendrá en la sección del hospicio-hospital que se amplió en 1964 y que el Ayuntamiento de Felanitx ha cedido al Ibavi. El objetivo es reformar y adaptar las 16 antiguas habitaciones para acoger ocho viviendas, con un dormitorio doble y habilitar espacios con zonas comunes en el edificio.

Esta promoción de viviendas se destinará de manera preferente a personas mayores con diez años de residencia en Felanitx, tal y como ha solicitado el Ayuntamiento. Se trata de la primera promoción del Ibavi en Felanitx de viviendas de alquiler. La anterior promoción en el municipio fue de viviendas orientadas a la compra hace casi 30 años. Actualmente, el Ibavi gestiona cuatro viviendas en Felanitx.

El presupuesto estimado es de 1,3 millones de euros y la previsión es que las obras puedan comenzar este año. Esta promoción forma parte del plan de choque del Govern para «facilitar vivienda asequible a residentes en las islas», con uno de sus ejes en la promoción pública.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, y el gerente del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto María Cayuela, han presentado este jueves el proyecto técnico para reformar esta dotación.

En un comunicado, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha indicado que el proyecto prevé la rehabilitación de una parte de la antigua residencia Mare de Déu de Sant Salvador.

Está previsto que esta promoción de Felanitx pueda beneficiarse del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la nueva ley de medidas para desbloquear suelo y agilizar plazos, aprobada el año pasado y que refuerza el plan de choque.

«Esta ley permite que las promociones de vivienda pública puedan ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios. Esta figura permite acortar los plazos de tramitación, una reducción de uno o dos años en la mayoría e incluso de tres en algunos casos», han resaltado desde la Conselleria.