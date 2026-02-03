Vox pone nombre a la multiculturalidad que defiende la izquierda con los inmigrantes: «Es una chorrada»

El Parlament ha aprobado este martes la proposición no de ley (PNL) del PP para instar al Gobierno de España a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Este punto de la iniciativa ha contado con los votos a favor de PP y Vox, dos abstenciones de Més per Menorca y 23 votos en contra de PSIB, Més per Mallorca y Unidas Podemos. En el debate de las enmiendas, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, ha calificado de «chorrada» la multiculturalidad que defiende la izquierda con la inmigración.

La diputada ‘popular’ Cristina Gil, que ha defendido la propuesta, ha remarcado que «no se puede tolerar que haya mujeres que estén obligadas a cubrirse de los pies a la cabeza».

«Un estado democrático no puede ser ajeno y mostrar indiferencia ante modelos culturales, religiosos o tradiciones que son contrarios a principios innegociables: la igualdad, la dignidad y la libertad», ha reivindicado.

También ha hecho referencia al rechazo a la mutilación genital femenina, cuestión que también recoge la PNL. «17.000 niñas en España viven bajo el riesgo de sufrir mutilación genital femenina, una práctica aberrante», ha manifestado.

La ‘popular’ ha concluido que la PNL «no es un ataque a ninguna religión ni colectivo», sino va contra «prácticas que chocan frontalmente» con los principios y valores.

«Propuesta de Vox descafeinada por el PP»

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha arrancado su intervención subrayando que la PNL es «una propuesta de Vox descafeinada por el PP». Los de Santiago Abascal presentaron ya una iniciativa similar hace unos meses que fue rechazada por el PP.

Vox ha presentado enmiendas al texto para pedir la prohibición del velo islámico, no solo del integral, según Rodríguez, porque «la dignidad de una mujer no se puede medir con centímetros de tela». Las enmiendas no han sido aceptadas.

Igualmente, ha criticado a la izquierda por rechazar la propuesta, acusando a estos grupos de «permitir este símbolo de discriminación de la mujer». «Lo admiten por esta chorrada de la multiculturalidad», ha añadido.

La propuesta

Con la aprobación de la propuesta, el Parlament insta al Gobierno de España a reformar la legislación necesaria para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública.

La PNL aprobada subraya que el velo islámico integral constituye una forma de opresión y de sumisión que atenta contra los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres. Este punto ha recibido los votos favorables de PP y Vox, el voto en contra de Unidas Podemos y las abstenciones del resto de grupos.

Igualmente, con 36 votos a favor (PP, Vox, Més per Menorca y Unidsa Podemos) y 22 abstenciones (MÉS y PSIB), el Parlament declara que los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina constituyen prácticas contrarias a los valores elementales de la sociedad española y que atentan gravemente contra los derechos fundamentales, la integridad de las mujeres y de las niñas, y que deben ser perseguidas y castigadas.

Finalmente, la Cámara pide al Ejecutivo central y a la Unión Europea que establezcan normas, mecanismos de sanción y de endurecimiento de las penas para castigar la imposición del velo integral, y prácticas como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina.

En este último punto, PP, Vox y Unidas Podemos han votado a favor, MÉS per Mallorca se ha abstenido y el PSIB ha votado en contra.