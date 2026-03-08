Manifestación en La Coruña por el 8M 2026: horario y recorrido de la marcha por el Día de la Mujer

La Diputación de La Coruña conmemora el 8M, Día Internacional de la Mujer, con una programación que muestra el poder colectivo de las mujeres para transformar la sociedad. La iniciativa se desarrolla a lo largo de varias localidades y pone el foco en la memoria histórica, la resistencia y la sororidad como motores de cambio social. Uno de los principales proyectos se desarrolla en la comarca de Ferrolterra bajo el título «Mujeres de la Reconversión», una iniciativa destinada a recuperar el papel de las mujeres durante la reconversión naval de las décadas de 1980 y 1990.

Otra de las propuestas destacadas es la exposición provincial «Señaladas», de la periodista e investigadora Montse Fajardo, que recorre 100 años de lucha de las mujeres gallegas a través de 39 paneles organizados en tres bloques históricos: el periodo anterior al golpe de Estado de 1936, la resistencia contra la dictadura franquista y las transformaciones sociales posteriores. La muestra se puede en los municipios de Coirós, Moeche, Muros, Muxía y Sobrado.

Manifestación del 8M en La Coruña

La convocatoria de la Marcha Mundial de las Mujeres tendrá lugar ese domingo a las 18:00 horas junto al Obelisco. En un comunicado, la plataforma recuerda que este año las reivindicaciones se centran en la libertad y la dignidad bajo el lema «¡Feminismo es Revolución, tierra viva, pueblos libres, vidas dignas!».

Acto de la Xunta

La Xunta ha dedicado central por el 8M, celebrado este sábado en La Coruña, a las mujeres del presente y referentes en sectores masculinizados.

La productora audiovisual y fundadora de Vaca Films, Emma Lustres, abrió la ronda de testimonios celebrando la existencia de cuotas femeninas para la discriminación positiva. «Buscan un bien común y aceleran los procesos sociales. Sería muy lento llegar a la igualdad sin esto. Las mujeres no llegarían a ser guionistas o directoras”, argumentó tras recordar que la presencia femenina en el sector se concentraba antes en ámbitos como peluquería o maquillaje».

Por su parte, la ingeniera de inteligencia artificial Alba Meijide manifestó que no es «momento de relajarse» ante discursos que retroceden. «Me decían que por mi aspecto no parecía que fuera a estudiar esto. «¿Qué me pega entonces?», les respondía. Tampoco tengo que justificar mi decisión si no quiero hijos. No es un examen». reivindicó.

«Tengo el honor de ser ganadera y llevo en mi ADN el cooperativismo. Las cooperativas somos la herramienta que la figura de la mujer necesita. No tenemos nada que demostrar, busquemos las oportunidades», explicó la vicepresidenta de Cooperativas Lácteas Unidas, Carmen Rodríguez.

La bombera forestal y empresaria de Xestanatur, María Saco, reivindicó el avance de los últimos 50 años en igualdad y el poder convertirse en un referente de «gente como nosotros». «Vamos avanzando más rápido que el propio tiempo», celebró.

La diseñadora de moda y fundadora de Coosy, Virginia Pozo, centró su intervención en el deber moral de las empresas con las mujeres y con las plataformas sociales. «Debemos ayudarnos entre nosotras y usar la voz por las que no están porque no pueden o no tienen espacio. No seremos libres sin igualdad», manifestó.

En una jornada centrada en el presente, la directora de innovación del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), Ana Paúl, reflexionó sobre el futuro y la juventud. «Somos mucho más libres, sí. Pero debemos reflexionar sobre lo que viene. Existen sesgos que dificultan nuestro desarrollo. A día de hoy seguimos viendo cosas inaceptables», concluyó.

Programación

Durante la presentación de la programación de la Diputación de la Coruña para el 8M, centrada en la memoria histórica y en el papel de las mujeres en las luchas sociales y laborales, participaron la diputada de Igualdade, Sol Agra, y la jefa del servicio, Eva Ovenza.

Durante el acto, Sol Agra explicó los objetivos de la iniciativa: «Queremos incidir en la resistencia, la resiliencia, la sororidad y en el poder colectivo de las mujeres para el avance social». Sobre el proyecto «Mujeres de la Reconversión», la diputada señaló: «Queremos poner en valor y traer a la memoria colectiva el papel de las mujeres en la fuerza productiva, en la lucha colectiva, en los cuidados y en la transformación industrial de la comarca. Es un acto de justicia poner en valor su papel, que fue silencioso y casi invisible para los libros de historia, pero imprescindible».

Sobre la exposición «Señaladas», Sol Agra explicó: «Es un homenaje a las mujeres que formaron parte de las luchas sociales desde el siglo XIX en Galicia y que no aparecieron en los libros de historia: desde las agraristas y las cigarreras hasta las represaliadas durante el golpe de Estado de 1936 y la dictadura. Es una visibilización y un homenaje necesarios a las mujeres que lucharon para que hoy disfrutemos de los derechos que tenemos»,

Por su parte, Eva Ovenza explicó que todas las actividades forman parte de un plan provincial más amplio: «Es una hoja de ruta que estará vigente hasta octubre de este año».