Quién es Jota Cabrera: su edad, de dónde es y profesión del novio de Sara Carbonero

Jota Cabrera, conocido así coloquialmente, aunque su nombre real y completo es José Luis Cabrera Bonny, se ha convertido en noticia después de ser el apoyo de Sara Carbonero en todo momento tras ser ingresada en un hospital de Lanzarote. Pese a estar a miles de kilómetros de sus hijos y de su familia, su novio no se ha separado de su lado y le ha demostrado que su relación es muy sólida. Este hombre es la persona que ocupa su corazón desde hace tiempo, aunque siempre ha preferido estar en un segundo plano, algo que ha conseguido, ya que poco es lo que se sabe de él. Te contamos su edad, de dónde es y qué edad tiene el novio de la periodista.

La vida hizo que Sara y Jota se conociesen en el año 2021 gracias a Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco y amiga íntima (además de socia en su marca de moda) de la toledana. En aquel momento, que se sepa, no tuvieron nada, ya que ella en aquel momento estaba en una relación con Héctor Lacosta, cantante del grupo Tu otra bonita, llegando a protagonizar en aquel año uno de sus videoclips. Pero la vida quiso que Sara y Jota volvieran a verse, esta vez en el verano del año 2024, estando los dos solteros, en un viaje, precisamente a la isla de Lanzarote.

Ahí comenzaría un acercamiento que en enero de 2025 se supo que era una relación estable. Desde ese momento ambos han sido inseparables, aunque cada uno manteniendo sus apretadas agendas y compromisos laborales. Ella seguido con sus colaboraciones habituales en medios, su firma de ropa e incluso se convirtió en reportera de Caiga Quien Caiga, aunque el programa fue cancelado de forma prematura.

Él es un empresario que procede de una de las familias más importantes de las islas Canarias. El Grupo Bonny se dedica al cultivo de frutas y verduras en las islas, siendo los tomates, pepinos, plátanos y arándanos su actividad principal. Después, los distribuyen por todo el mundo, por lo que es fácil encontrarse en muchas fruterías o supermercados con una caja en la que se pueda leer este apellido.

Su abuelo, Juliano Bonny, es el creador de esta gran empresa, que desde 1935 ha estado en manos de su familia, por lo que su padre y el resto de sus familiares permanecen al mando. Antes de comenzar a trabajar en la empresa familiar se formó en Empresariales y Comercio Exterior, llegando a trabajar en el sector de la banca y en el departamento financiero de la marca de coches BMW, además de ocupar un importante cargo en el Patronato de Turismo de Fuerteventura.

El novio de Sara Carbonero es la tercera generación que seguirá con el buen trabajo comenzado por su abuelo, manteniendo su empresa de agricultura como una de las más relevantes de Canarias. De ahí viene la unión que la periodista mantiene en los últimos tiempos con las islas, donde sufrió el percance de salud que la llevó a ser operada de urgencia.

Hasta allí viajó con Jota Cabrera y un grupo de amigos, en concreto a la isla de La Graciosa, en Lanzarote, con el propósito de pasar allí en fin de año. Hay que recordar que sus hijos estaban disfrutando de las vacaciones de Navidad con Iker Casillas, su padre, por lo que la noticia les sorprendió de regreso a España tras un viaje a Disney World, en Estados Unidos.

Este viaje parecía perfecto, pero a partir del día dos de enero todo se torció, debiendo ser ingresada por culpa de unos dolores abdominales muy fuertes. Después, lo que ya se sabe, teniendo que ser operada y pasando varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, recibiendo el alta en la tarde del 13 de enero de 2026.