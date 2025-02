Sara Carbonero se estrena en ‘Caiga quien caiga’: «Es mi primer reportaje y puede que el último»

Tras años lejos de las cámaras de televisión, al menos como presentadora y colaboradora, Sara Carbonero ha vuelto con un inesperado regreso como reportera de Caiga Quien Caiga, de Telecinco. La ex de Iker Casillas no se lo ha pensado mucho y se ha atrevido a ponerse el traje y las míticas gafas del programa para hacer una entrevista a Manuel Carrasco, uno de sus amigos dentro del mundo de la música. Este debut lo hacía después de dejar caer a otro de los reporteros que le gustaría incorporarse al programa, aunque por el momento todo se trataba de una colaboración puntual, aunque nunca se sabe si ha sido una prueba para incorporarse al equipo de forma definitiva.

Su charla con el cantante ha estado llena de humor y de momentos calientes, dejando claro que Sara sigue en buena forma a la hora de ponerse delante de un micro. Pese al buen rollo, el cantante ha dejado claro que la periodista le ha hecho «sudar» con sus preguntas, según sus propias palabras. «Es mi primer reportaje para Caiga Quien Caiga y puede que también sea el último, pero no me importa porque voy a estar con el artista que más entradas vende», así ha empezado la toledana su reportaje.

Antes de ver al cantante, intentó descubrir gracias a sus fans algunos de sus secretos, aunque sus fieles no le dieron demasiada información y apenas pudo sacar nada malo de él, por lo que se quedó sin poder «desmontar el mito». Tras este intento fallido, Sara tenía que verse las caras con el artista, con el que tiene una buena relación, pero también con su mujer, la también periodista Almudena Navalón.

Además de hablar de su trabajo como artista, no ha dudado en hacer algunas bromas sobre su vida: «Ha sido la semana del amor, San Valentín, san calentín». El onubense le ha seguido la broma y ha respondido a qué canción de su repertorio utilizaría como banda sonora para un día así. «Amor planetario tiene su puntito ahí picantón, no me acuerdo de la letra, aunque esté muy caliente», ha sido su respuesta.

«Mira, estoy sudando», ha dicho el entrevistado, mientras que Sara Carbonero ha admitido estar «como un tomate». Dejando a un lado el toque más caliente de la charla, otra de las preguntas más curiosas han llegado cuando le ha pedido que leyese el decreto 87/2025, el que recoge la subida del salario mínimo interprofesional, que ha tenido que leer cantando con su «toque carrasco».

Así se gestó el debut de Sara Carbonero por ‘Caiga quien caiga’

Este fichaje ha surgido de manera completamente natural, ya que la periodista se encontró hace algunas semanas con Luis Fabra, reportero del programa de Telecinco, en un evento. Allí, Sara no dudó en ofrecerse a los responsables: «Si os falta una colaboradora, pues yo qué sé…», una frase que Santi Millán (presentador del espacio) no dudó en recoger el guante y cerrar el trato.

Sara hace que la audiencia suba

Su debut, aunque puede que sea solo por un día, ha dado buen resultado para el espacio de reportajes, que el pasado 16 de febrero firmó su peor dato de audiencia. En cambio, este domingo, 16 de febrero, recuperó parte de sus adeptos gracias a conseguir un 8.2 % de share y 969.000 adeptos, una subida 1,5 puntos y de alrededor de 150.000 espectadores.