El peor comunicado de Jorge Rey se confirma y lo va a cambiar todo: el fenómeno que llega para revolucionar el verano

Jorge Rey lanza el peor comunicado posible, se confirma lo que va a cambiar, el verano entero se va a revolucionar en un abrir y cerrar de ojos. Será mejor que nos preparemos para lo peor, ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días. Estaremos ante una serie de cambios importantes que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial.

Este fenómeno que no esperaríamos que llegará puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar marcando estos días que hasta el momento no hubiéramos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa una previsión del tiempo que las Cabañuelas se encargan de explicar. Un sistema que parece que no falla nunca y que puede acabar siendo el que más acierte en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. El cielo nos marca una situación del todo inesperada.

El fenómeno que va a revolucionar el verano

El verano, tal y como lo conocemos, va a sufrir un retroceso. En estas jornadas, parecerá que estaremos pendientes de una previsión del tiempo más propia de un otoño que de un verano en el que todo puede ser posible. Estaremos pendientes de un cielo que puede darnos más de una sorpresa.

Lo que puede pasar en estas próximas jornadas es la llegada de unas lluvias que no serán las que esperaríamos. Con lo cual, tocará estar muy pendientes de este cielo que parece que nos lanzará más de una sorpresa inesperada, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser total.

Esta nueva revolución que llega puede acabar convirtiéndose en algo que realmente lo cambiará todo y que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar. El joven que en su día predijo la llegada de Filomena no tiene ninguna duda de lo que nos está esperando.

Estaremos pendientes de un sistema que parece que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando. Con una serie de novedades que acabarán imponiéndose de una forma del todo inesperada en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Jorge Rey lanza el peor comunicado

El experto en el tiempo, que siempre se ha adelantado a los demás, no tiene dudas de lo que nos espera. Llegan unas lluvias abundantes que realmente pueden acabar siendo las que marcarán estas próximas jornadas que hasta la fecha no pensábamos que fueran tan importantes.

Una previsión del tiempo que coincide directamente con la AEMET: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, incluso localmente muy fuertes, en las islas Baleares, fachada oriental e interior sureste peninsular. Temperaturas máximas significativamente altas en las depresiones del suroeste peninsular mientras que las mínimas no bajarán de los 20-22 grados en el área mediterránea y en las depresiones del suroeste peninsular. Descensos notables de las máximas en áreas de Baleares y en gran parte del este y sureste peninsular donde localmente podrían ser extraordinarios. Probables rachas muy fuertes de alisio en Canarias».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Un sistema de bajas presiones dejará una situación de inestabilidad en los tercios norte y este peninsulares, así como en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones. Éstas serán más intensas e irán acompañadas de tormenta, ocasionalmente con granizo, en las islas y en la fachada oriental e interior sureste peninsular, donde es probable que llegasen a fuertes e incluso localmente muy fuertes. Tiempo más estable en el resto de la Península, con intervalos nubosos en el resto de la mitad este y en Alborán, y con cielos poco nubosos o despejados en el resto. En Canarias se darán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles en el norte de las islas y poco nuboso al sur. Bancos de niebla en el norte peninsular y al final del día en Estrecho, con posible calima débil en Melilla. Las temperaturas máximas aumentarán en el extremo oeste peninsular, permaneciendo con pocos cambios en Canarias y descendiendo en el resto. Estos descensos serán notables en zonas de Baleares y en la mayor parte del este y sureste peninsular, donde podrían llegar a localmente extraordinarios. Se espera superar los 36-38 grados en las depresiones del suroeste peninsular. Las mínimas aumentarán en el propio suroeste, con descensos en la mitad nordeste y en Baleares y pocos cambios en el resto. No bajarán de los 20-22 grados en el área mediterránea y en las depresiones del suroeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos moderados de levante en Alborán y de componente norte en Baleares, fachada oriental y mitad norte peninsular. Predominarán los vientos flojos en componente este en el resto. Cierzo moderado en el valle del Ebro. Son probables los intervalos de fuerte en Ampurdán, norte de Baleares y en litorales del sureste peninsular y oeste de Galicia. En Canarias soplará el alisio con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes».