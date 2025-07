Alaska suelta la bomba sobre la homosexualidad de Mario Vaquerizo

Los detractores de Mario Vaquerizo siempre le han acusado de ser homosexual y llevar una doble vida. A él le da igual lo que digan, lo único que le importa es que su mujer no se sienta mal. Alaska ha dado unas declaraciones en este sentido y ha dejado clara su postura. ¿Qué piensa? Antes de desvelarlo debemos tener en cuenta un aspecto importante. La artista es un referente en el colectivo LGTBI. Se siente muy orgullosa de ello y asegura que no ha hecho nada especial para conseguirlo. Su bandera siempre ha sido la libertad.

Alaska tiene claro que el respeto es la llave que ha abierto todas sus puertas, por eso no entiende que haya gente que pretenda hacer daño hablando de la orientación de Mario. Ella sabe perfectamente cómo es su marido. Lo más importante es que él está seguro de sí mismo, por eso no hay ningún comentario que le haga cambiar de opinión. Su matrimonio se encuentra perfectamente.

Alaska se sincera sobre Mario Vaquerizo

Lo mejor de Aslaksa es que siempre se ha llevado muy bien con la prensa. Tiene por costumbre contestar a todas las preguntas, no hace excepciones. Su sinceridad le ha convertido en una estrella. Tiene claro que hablar de su vida privada no le hace menos artista y eso es precisamente lo que ha asentado su carrera: la confianza que tiene en sí misma. Su educación no le permite atacar a sus detractores, por eso nunca entra en polémicas con nadie.

“No me gusta que se metan con la gente que quiero y más si leo cosas que no son verdad. Corres el peligro ese de querer contestar, que es lo último que hay que hacer”. Alaska ha explicado por qué no le gusta que digan que Mario es homosexual. “Que digan que Mario es gay ya cansa. ¿Entonces qué soy yo, una pobre desgraciada?”. Mario siempre ha mantenido el mismo discurso. Si le gustasen los hombres no podría haberse casado con Alaska, que es una mujer estupenda. Ella no habría consentido mantener una mentira.

“Si insistes te mando a la mierda”

Alaska asegura que no tiene ningún problema en hablar del tema, pero exige respeto. Tiene claro que hay muchos prejuicios y sabe que no son los señores mayores los que más juzgan. “No te creas que son los señores garrulos con boina los que dicen eso. No tienen ese pensamiento, curiosamente”, empieza diciendo. “No me molesta que me lo preguntes la primera vez, pero si insistes te mando a la mierda. Y ya estamos llegando a ese punto. Como Fernando Fernán Gómez, otro gran ídolo. Pero no tengo su carácter”.

Alaska confirma que su matrimonio es real

Mario Vaquerizo siempre presume de haberse casado con una mujer estupenda e inteligente. Es cierto. Alaska ha sabido dejar en silencio a todos sus detractores. No solamente ha confirmado que su matrimonio es real y que a Mario no le gustan los hombres. También le ha dejado en un buen lugar como profesional. Garantiza que Fangoria no hubiera tenido tanto éxito sin las brillantes ideas de Vaquerizo.