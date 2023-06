No se ha vuelto a saber nada de la separación de Alaska y Mario Vaquerizo: ¿qué hay detrás de todo?

¿Por qué ya nadie habla de la separación de Alaska y Mario Vaquerizo? Los rumores estuvieron mucho tiempo encima de la mesa y la cantante se vio obligada a dar explicaciones. Afortunadamente siempre ha tenido muy buena relación con los medios, por eso no le costó ningún trabajo salir del paso. Fue la primera en dar explicaciones, a pesar de que sus intentos por silenciar los rumores cayeran en saco roto. Mario adoptó una postura muy parecida. Se maneja bien con la prensa y ningún momento se escondió. Esa es la prueba que demuestra que no tiene nada que esconder.

En estos momentos podemos decir que el matrimonio de Alaska y Mario es uno de los más consolidados de la crónica social. Ellos mismos han reconocido que han tenido problemas, pero prometen que han sabido solucionarlos a tiempo. Alaska desveló en una entrevista que atravesó una crisis matrimonial hace años porque Mario tenía demasiada afición al ocio nocturno. Estuvo demasiado tiempo sin dar señales de vida, ella se preocupó y se puso firme. Desde entonces no han tenido más diferencias.

Cómo nació la noticia

Alaska no se ha cansado de repetir cómo surgió la noticia. Siempre ha dado la misma versión, lo que demuestra que no miente. No se le ha pillado en ningún renuncio. Asegura que el rumor nació en las redes sociales y fue creciendo hasta que saltó a medios nacionales. Piensa que ciertos periodistas no se comportaron de forma rigurosa porque dieron por buena la noticia sin molestarse en contrastar. Ella siempre responde y Mario también, por eso cuando tuvo ocasión dejó claro que todo era un error.

“La primera vez que me preguntaron ni si quiera lo había oído y lo desmentimos. El problema es cuando luego te preguntan todos los días durante el mes siguiente”, comentó en ‘El Hormiguero’ un tanto molesta. Reconoce que se sintió muy incómoda durante un tiempo porque repetía siempre la misma historia. “El problema es de los medios de comunicación que piensan que las redes sociales son fuentes de información”. Mario Vaquerizo siempre se ha pronunciado en este sentido.

Alaska ejecutó una buena estrategia

Es sencillo. Ya nadie habla de la separación de Alaska porque todo el mundo sabe que no es verdad. La cantante ha repetido en numerosas ocasiones que es un bulo. Ha admitido que sí atravesó una crisis, pero fue hace años y ya está completamente solucionada. Todo este tema le ha servido para reflexionar. “Cuando no hay nada no pasa nada, pero ¿imagínate qué Mario y yo estamos enfadados? Eso hace que crezca el malestar. No debe ser fácil”, comentó en ‘El Hormiguero’

Mario Vaquerizo también dio la cara

¿Qué ha hecho Mario Vaquerizo durante todo este tiempo? Lo mismo que su mujer. Explicar que todo era una confusión y que nunca había pensado en separarse. Él fue el primero en hablar con una periodista muy conocida. Le dijo que la ruptura era falsa, una noticia que había saltado en redes y que algunos habían dado por buena sin ponerse en contacto con él. No se escondió en ningún momento y nunca ha tenido una mala respuesta cuando le han preguntado por este tema.