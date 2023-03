Mario Vaquerizo desapareció una noche de fiesta: a la luz el lado oscuro de su relación con Alaska

Mario Vaquerizo está de plena actualidad por un motivo que no ha dejado indiferente a nadie. Jorge Javier Vázquez le ha escrito una carta en su blog de la revista ‘Lecturas’, un espacio titulado ‘Vidas propias’, y ha roto la amistad que les unía. El presentador no ha hablado bien de él y le ha dedicado unas palabras muy duras a Alaska. El matrimonio está en el punto de mira y eso ha hecho que muchos periodistas rebusquen en su pasado. Los secretos de la pareja han visto la luz. Varios medios han confirmado que estuvieron un tiempo en crisis, aunque afortunadamente todo está resuelto.

Mario Vaquerizo, según confesó Alaska hace unos meses, estuvo en una fiesta hasta altas horas de la madrugada. Desapareció sin avisar y estuvo demasiado tiempo sin contactar con su mujer. La cantante promete que no sintió celos en ningún momento, pero reconoce que estuvo bastante preocupada y que este suceso marcó un antes y un después. Se sentó a hablar con él y le hizo comprender que tenía que ser más responsable. Mario le dio la razón, pero no fue suficiente. Después de este episodio estuvieron un tiempo distanciados, pero afortunadamente superaron la crisis.

La alocada fiesta de Mario Vaquerizo

Mario se ha sentado en ‘Déjate Querer’ y ha hablado con Paz Padilla sobre su relación con Alaska. Explica que siempre ha tenido que luchar contra el mismo ataque: le acusan de ser homosexual. Él asegura que no tendría ningún problema en asumir su condición, de hecho ha reconocido que ha intentado estar con hombres. Según su testimonio, “a la hora de la verdad” se ha dado cuenta de que aquello no es lo suyo. Garantiza que le gustan las mujeres. Piensa que decir lo contrario solamente ofende a una persona: a Alaska. Ella no estaría con nadie que no le completase.

El cantante ha explicado que tiene una confianza máxima con su mujer, tanto que nunca han tenido problemas de celos. Entre ellos no existen inseguridades, pero han vivido una crisis bastante fuerte. Todo fue porque Mario desapareció durante una noche de fiesta. Estuvo sin dar señales de vida demasiado tiempo y preocupó a Alaska. La cantante llamó a todos sus amigos en común y no consiguió dar con su paradero. Fue el quien, después de habérselo pasado demasiado bien, llegó a su casa bastante desubicado y sin saber lo que había pasado. Esto sucedió en el año 2000 y cinco años después tuvieron otro problema.

La segunda crisis del matrimonio

Alaska y Mario se casaron en 2011 en Madrid. Celebraron tres fiestas por todo lo alto y demostraron ser una pareja idílica, pero la realidad dista mucho de las apariencias. Ellos mismos han reconocido que han vivido momentos complejos. El primero fue cuando Vaquerizo se excedió durante una noche de fiesta y el segundo pasó por una desgracia. El cantante perdió a su hermano en 2005 y este suceso le afectó bastante. Alaska ha reconocido que durante un tiempo dejó de ser él y esto afecto al matrimonio. Sin embargo, supieron dejar atrás el bache.

La nueva polémica de Mario

Mario ha hablado con el corazón en la mano en ‘Déjate Querer’, pero Jorge Javier Vázquez considera que ha sido demasiado atrevido. El presentador asegura que le duele romper su amistad con Mario, pero cree que no tiene más remedio. El cantante no ha querido hablar del tema. Le han preguntado al respecto y ha dado la callada por respuesta. Piensa que en eventos dedicados al entretenimiento no hay que hablar de política y en resumidas cuentas sus problemas con Jorge parten de ahí. Por eso no ha entrado en el conflicto.