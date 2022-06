Todo lo que sabemos sobre la posible separación de Alaska y Mario Vaquerizo

Las alarmas han saltado en el mundo del corazón y no es para menos: una de las parejas más afianzadas del panorama rosa de nuestro país parece estar pasando por algunos baches. Hablamos nada más y nada menos que de Alaska y Mario Vaquerizo. Son una de las parejas más importantes del corazón en España desde que en su día protagonizaran un docureality en el que mostraban cómo era su divertida vida. Sin embargo, parece que la pareja no está atravesando su mejor momento y los rumores de una posible separación cada vez son más fuertes.

Los protagonistas de los rumores han guardado silencio y poco más se sabe acerca de esta posible ruptura. Pero ha habido alguien muy cercano al matrimonio que sí ha salido al paso de estas informaciones y ha querido desmentirlas: Topacio Fresh, la cantante, actriz e íntima amiga de Alaska y Mario, ha querido despejar dudas acerca de la supuesta separación de los artistas.

Topacio Fresh ha asegurado que los rumores de separación entre Alaska y Mario Vaquerizo son totalmente falsos: «Es una mamarrachada, completamente fake. Creo que es totalmente fake porque si no, me hubiese enterado yo que soy parte de la familia», aseguraba la artista.

«Lo niego rotundamente, si no me he enterado, los mato», añadía Topacio Fresh, que es una íntima amiga de la pareja y que pasa mucho tiempo con ambos. «Ese matrimonio tiene para rato hace dos semanas estaban festejando el aniversario», concluía.

La relación de Mario y Alaska

Aunque siempre ha habido comentarios acerca de la relación entre Alaska y Mario Vaquerizo, la pareja ha sabido llevarlos muy bien y despejar todo tipo de dudas sobre su matrimonio.

Hay quien incluso ha llegado a insinuar que Mario Vaquerizo es homosexual, pero el cantante siempre ha asegurado que su relación con Alaska está muy viva y que se quieren más que a nada. «Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos en los que no necesariamente participa el otro. Lo que no significa que seamos lo que imagino que calificas como pareja abierta», aseguraba Mario.

Respecto a su sexualidad, Mario Vaquerizo aclaraba: «No soy bisexual, si lo fuera no estaría con mi mujer. Y no me ofende que piensen que lo soy, lo que me molesta es que estén infravalorando a mi mujer. Olvi no va a estar muerta inanición después de 22 años juntos».