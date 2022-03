Alaska y Mario Vaquerizo son una de las parejas más consolidadas y queridas de España. En numerosas ocasiones han confesado seguir igual de enamorados que el primer día, sumando con ello 22 años de relación. Una pareja que siempre consigue hacer reír a todo el mundo y cuyas apariciones en televisión se convierten en una de las más vistas gracias al buen rollo que transmiten y a sus ocurrencias.

Una historia de amor aprueba de balas que a vuelto a ser noticia en las últimas horas debido a que Mario ha querido sincerarse en una reciente rueda de prensa, acerca de su relación real con Alaska. Un encuentro donde ha querido zanjar las incógnitas y criticas que han rodeado durante su matrimonio y su sexualidad.

«Llevamos juntos 22 años, nuestra relación sigue muy viva, igual que el amor y el deseo», comenzó explicando el cantante. Asimismo, admitió que el éxito de su matrimonio radica en que, a pesar de ser muy diferentes, han llegado a «un equilibrio surgido de manera natural» por sus personalidades.

«Nos respetamos y nos dejamos nuestros espacios de libertad», agregó al respecto. Eso sí, ante la pregunta de que si ambos mantienen una relación abierta, Mario Vaquerizo no se anduvo con rodeos y fue claro. «No. Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos, en los que no necesariamente participa el otro. Lo que no significa que seamos lo que imagino que calificas como pareja abierta», explicó.

Además, el artista quiso aclarar el tema de su sexualidad, la cual ha sido juzgada como que podría ser bisexual ya que él mismo se ha autodefinido como «una mariquita inquieta». Por ello, Mario ha zanjado el tema seriamente.»No soy bisexual; si lo fuera, no estaría con mi mujer. Y no me ofende que piensen que lo soy, lo que me molesta es que estén infravalorando a mi mujer. Olvi no va a estar muerta de inanición después de 22 años juntos…», sentenció.