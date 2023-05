Mario Vaquerizo vuelve a las andadas y pone su separación con Alaska en el foco

Hace unos meses empezó a sonar con fuerza un rumor que situó en el foco mediático a uno de los matrimonios más queridos de la prensa del corazón. Sí, hablamos de Mario Vaquerizo y Alaska. Las redes sociales distribuyeron una información que no se correspondía con la realidad. Varios medios la dieron por cierta y el escándalo no tardó en llegar. Alaska y Mario dieron la cara. Aseguraron que no tenían que esconderse de nada y prometieron que iban a dar explicaciones. Lo hicieron y todo quedó aclarado, pero todavía hay muchas dudas encima de la mesa.

La cantante aseguró que la noticia no tenía nada de cierto. Según su versión, no es verdad que estuviera separada de Mario, todo lo contrario. Cada ves están más unidos porque su vida personal y su vida profesional tienen muchos puntos en común. Vaquerizo va a protagonizar una película titulada ‘La reina del convento’ y ha dado unas nuevas declaraciones que han reactivado el tema. Ha sido más claro que nunca porque no quiere que sus fans tengan ningún tipo de duda.

Las declaraciones de Mario Vaquerizo

Nadie puede decir que Mario Vaquerizo haya tenido algún desencuentro con la prensa. Siempre muestra su mejor sonrisa y responde a todas las preguntas de los reporteros, no veta ningún tema. Da la cara incluso cuando debe tratar temas comprometidos. Por ejemplo, Jorge Javier Vázquez le dedicó un post en el blog que escribe en la revista ‘Lecturas’. Fue muy duro tanto con él como con su mujer, exactamente dijo que eran “la gran decepción”. ¿Qué hizo el cantante? Responder en un tono educado. Cuando le preguntaron por el asunto aseguró que le parecía todo bien. Lo importante era respetar y dejar que cada uno dijera lo que considerase oportuno.

Ahora ha pasado algo parecido. A Mario le han preguntado sobre su separación de Alaska y ha sido bastante claro: “No me he separado”. Reconoce que está un poco cansado de que le hagan siempre la misma pregunta. En un primer momento lo entendió, pero ya lo ha aclarado muchas veces y la respuesta es siempre la misma. Además aparece en muchos eventos con su mujer, así que es evidente que la ruptura solamente fue un rumor que nació en las redes.

El miedo del cantante

Mario Vaquerizo asegura que es “una persona muy pudorosa con el qué dirán”, por eso tiene cierto temor cuando se ve envuelto en algunos asuntos. Con la prensa del corazón nunca ha tenido problemas. Siempre da la cara y es amable con los reporteros, pero también recibe críticas. Reconoces que en ocasiones habla más de la cuenta porque es demasiado natural, de ahí que se meta en algunos revuelos. Eso sí, cuando ve que ha cruzado los límites es el primero en pedir perdón.

Mario Vaquerizo cuenta con la ayuda de Alaska

No está solo. Mario cuenta con el apoyo de Alaska, quien le conoce perfectamente y sabe lo que hay que hacer en cada momento. La artista tiene mucha experiencia con los medios. Se desenvuelve mejor que nadie, de ahí que no le tenga miedo a nada ni a nadie. Es libre. Ella también se ha mostrado contundente cuando le han preguntado por su falsa separación.