Última hora importante sobre la ruptura entre Alaska y Mario

Alaska y Mario Vaquerizo llevan unos días estando en boca de todos. Los rumores de una posible separación han llevado a la pareja a estar en el punto de mira de la prensa del corazón, que sigue muy de cerca los pasos de los artistas.

No son un matrimonio que suelan estar en el foco mediático por su relación, pero desde hace una semana los rumores de separación se dispararon y la pareja formada por la intérprete de ‘A quién le importa’ y por el periodista y cantante ha pasado a ocupar los titulares de revistas y medios de comunicación online, que tratan de descubrir qué es lo que ha pasado en realidad entre ambos.

Tanto se llegó a hablar del supuesto divorcio de Mario Vaquerizo y Alaska que una de las grandes amigas de la pareja, la galerista Topacio Fresh, salió al paso de los rumores y los desmintió ante la prensa asegurando que se trataba de «una mamarrachada totalmente fake». Aseguraba que ella, como parte de la familia, hubiera sabido algo y confirmaba que unos días antes su amiga Olvido -conocida como Alaska- y Mario estuvieron en un concierto. «Tienen una lista enorme de conciertos, por eso no se ven mucho», insistía la galerista y empresaria.

Pero estas no han sido las únicas declaraciones que han salido a raíz de los rumores de divorcio. Ha sido la propia Alaska quien ha salido a desmentir estas informaciones asegurando que no entiende de dónde han salido. «Eso es de alguien que no sabe escribir y se lo inventa. No hay que hacer caso de esas cosas», decía la cantante de ‘Horror en el hipermercado’.

Alaska, que lleva años en la música y que no ha parado de dar conciertos por todo el mundo, aseguraba que su matrimonio con Mario Vaquerizo va estupendamente. «Estamos igual de bien que siempre y se nos puede ver todo el día juntos», aseguraba.

Los rumores comenzaron en Twitter

Alaska explica que todo el bulo acerca de su presunta separación de Mario Vaquerizo empezó en la red social Twitter. Allí alguien escribió un tuit en el que preguntaba lo siguiente: «¿Se separan Mario y Alaska?». «Una manera de buscar likes», explica la cantante.

Fue a partir de esa pregunta de un usuario de Twitter cuando un medio de comunicación empieza a contar una historia: «Incluso dan datos de infidelidades de Mario, que no vivimos juntos, que ya hemos firmado los papeles de la separación. Pasa entonces a otros medios que se hacen eco y la historia de la ruptura ya está servida. Este es el recorrido», explicaba la cantante.

Alaska y Mario: sus planes de futuro

Alaska, que colabora en el programa de radio de Jiménez Losantos, contaba que «lo que no puede ser es que una ‘no noticia’ se convierta en noticia incluso cuando ya la has desmentido». La cantante se pregunta si ya ha contado la verdad y ha desmentido los rumores, por qué hay que seguir con este asunto.

Precisamente hoy, 5 de julio, es el cumpleaños de Mario Vaquerizo y toda la familia se va a reunir para celebrarlo. «Tenemos un verano de trabajo muy intenso y no vamos a parar. Doy por cerrada mi separación y anuncio que no he comprado Cantora, por si a alguien se le ocurre decir que voy a ser la nueva inquilina de la finca de Isabel Pantoja», bromeaba la cantante.

Primeras declaraciones de Mario Vaquerizo

El periodista y cantante del grupo Nancys Rubias dice que su matrimonio está»fenomenal» y no sabe de dónde ha podido salir la noticia de su supuesta separación de Alaska. De hecho, dice estar muy enamorado y asegura: «Veo a Alaska más guapa que nunca».