Durante la tarde del jueves 21 de agosto, alrededor de las 14:00 horas, la Policía Local de Tomelloso detectó a un hombre de mediana edad, de origen marroquí, que caminaba por la calle Zurbarán empujando un carrito de supermercado que contenía un proyectil aparentemente de la Guerra Civil.

La presencia del objeto llamó la atención de los agentes mientras patrullaban la zona, en un punto cercano a la intersección con la carretera N-310, vía que conecta Tomelloso con Argamasilla de Alba. Inmediatamente, los policías activaron los protocolos de seguridad, acordonando el área para proteger a los vecinos y evitar cualquier riesgo mientras se procedía a dar aviso a la Guardia Civil, como adelantó Tomelloso Hoy.

Según relataron testigos presentes en el lugar, el hombre explicó que había encontrado el proyectil pocas horas antes en un contenedor situado en la Avenida Virgen de las Viñas de Tomelloso y que su intención era trasladarlo para venderlo como chatarra.

La Guardia Civil acudió rápidamente, evaluó la situación y notificó a la unidad de balística de Madrid para que se hiciera cargo del artefacto. Afortunadamente, no se registraron incidentes y la rápida intervención de los cuerpos de seguridad evitó cualquier peligro para la población.