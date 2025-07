Adil Rami estalla por el comportamiento de Lamine Yamal fuera del campo: «Que le den por c…»

Fuertes críticas, una vez más, contra Lamine Yamal. No está siendo un verano tranquilo para el futbolista del Barça, tras una gran temporada como culé y con la selección española, en el que ha cumplido la mayoría de edad, ha recibido el dorsal 10 y ha firmado su nuevo contrato con el club blaugrana. Pero lo que está ahora realmente en el foco es el comportamiento de Lamine Yamal, foco de las críticas de Adil Rami, el que fuera central de Sevilla y Valencia

«Hace dos meses que no puedo ni verlo», comienza su narrativa Adil Rami, que no pone en duda la gran calidad que atesora Lamine Yamal a su corta edad, pero que le está comenzando a chirriar y mucho el comportamiento que está teniendo este tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, al que considera que se le ha subido la fama a la cabeza: «Me importa un carajo si hay gente contenta, descontenta, los aficionados del Barcelona, de Lamine… Me da igual. Yo os digo la verdad».

El central, con más de una centena de encuentros en España, reconoce que «en términos futbolísticos, nada que decir» sobre la estrella del Barça, a la que reconoce su talento y capacidad para decidir partidos, augurando un gran futuro por delante: «Es un crack y seguro que ganará Balones de Oro, Copas de Europa y todo lo que queráis».

Pero es en lo referente a su comportamiento y forma de ser y estar cuando Adil Rami eleva el tono sobre Lamine Yamal, al que como dice, «no puedo ni verlo». «En cuanto a su comportamiento, que le den por culo. Así de claro…», explicaba el ex central, ya retirado, a través de sus redes sociales, en un directo que causó mucho revuelo entre sus seguidores.

«La forma en que le dio la mano a Cristiano Ronaldo en la final de la Liga de Naciones no me gustó. Todo empezó ahí», narra Adil Rami, que no entiende algunos de los comportamientos que ido acumulando en los últimos tiempos Lamine Yamal: «No me gustó que hiciera vídeos en los que hablaba de él. Verle hacer la tontería de bajarse los pantalones cortos, os enseñé por qué los chicos hacían eso y de dónde viene… La historia de los pantalones bajados viene de las cárceles de Estados Unidos y México, era el que quería que le ‘follaran’».

Adil Rami cree que Lamine Yamal está corriendo demasiado, la fama se le está subiendo a la cabeza y no hay nadie en su entorno que esté controlando el camino que está tomando el joven extremo del Barça, ni su círculo familiar ni el propio club culé: «Hay cosas que me llaman más la atención. Da fiestas y ya se habla de ellas. Espera un poco, hijo de puta. Llega, coge el dorsal 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes… Se cree americano. Vaya coñazo».

Adil Rami estuvo dos temporadas en el Valencia, entre 2011 y 2013, con los que disputó 89 partidos. Años después, tras pasar por el Milan, volvió a España, en el Sevilla, donde estuvo otras dos temporadas entre 2015 y 2017. Con el conjunto andaluz disputó 79 encuentros.