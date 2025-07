El aviso de Sneijder a Lamine: «El talento es una cosa, pero la disciplina…»

Wesley Sneijder repasó algunos aspectos de su carrera deportiva como su paso por el Real Madrid o la llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco. El neerlandés llegó al equipo madridista como un crack mundial, pero su paso no fue el esperado y terminó saliendo rumbo al Inter de Milan tras dos temporadas. Otro de los temas a tratar fue el potencial de Lamine Yamal, considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial, y aprovechó para darle un consejo.

El joven jugador del Barcelona se ha convertido en poco tiempo en la referencia del equipo de Hansi Flick. Recién cumplida la mayoría de edad, Lamine tendrá la responsabilidad la próxima temporada de llevar el 10 a la espalda. Un número que han portado grandes leyendas como Ronaldinho, Rivaldo, Maradona, Romario o Leo Messi, entre otros. Se lo ha ganado a pulso con su rendimiento sobre el terreno de juego, pero ahora debe mantenerse y demostrar que no le pesa el número, como le sucedió a Ansu Fati.

En los últimos días, el nuevo 10 del Barça ha estado en el centro de la polémica por su fiesta de 18 cumpleaños. Es por eso que Sneijder aprovechó para darle un consejo. Talento tiene de sobra, eso está claro, pero el neerlandés le recuerda que «la mentalidad y la disciplina son otra». «Tiene un potencial increíble. Pero todavía es muy joven. El talento es una cosa, la mentalidad y la disciplina son otra. Si se mantiene enfocado y evita las distracciones, puede llegar muy lejos», afirma.

Respecto a su fracaso en el Madrid, Sneijder cree que «fue una mezcla de cosas». «Mi vida personal, lesiones, cambios en la dirección técnica y el club tomando otro rumbo. Tuve grandes momentos allí, pero no era el momento adecuado para una estancia prolongada», aseguró en una entrevista en Winwin-allsports.

Sneijder bendice a Xabi Alonso

Sneijder también se mojó sobre la llegada de su ex compañero Xabi Alonso al Real Madrid. Ambos jugaron juntos en el último año del neerlandés en el club blanco, en 2009, y habló maravillas del tolosarra: «Xabi es muy inteligente. Podías verlo incluso cuando jugábamos juntos. Creo que lo hará bien en el Madrid. Conoce el club, la presión, y tiene ideas frescas. Creo en él después de lo que hizo con el Leverkusen».

«Solo si los egos no se gestionan bien. Los grandes jugadores necesitan estructura y sacrificio. Si juegan para el equipo, no para sí mismos, pueden ser imparables. Pero depende del entrenador hacerlo funcionar», apuntó el ex futbolista de Ajax, Inter y Real Madrid, entre otros.

Por último, Sneijder habló sobre su Balón de Oro perdido en 2010 tras su buena temporada a pesar de los títulos que logró aquella temporada: «Honestamente, todavía me entristece. Tuve un año increíble: Liga de Campeones, doblete doméstico y la final del Mundial. Sentí que lo había hecho todo. Pero Messi ganó, y es un gran jugador. Aun así, que la gente me recuerde lo de 2010 significa que vieron lo que hice, y eso es lo que importa».