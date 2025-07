Feijóo se abre a ampliar los delitos que conllevan la expulsión de inmigrantes regulares

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, se ha abierto este miércoles a modificar el Código Penal para ampliar los delitos que puedan conllevar a la expulsión de inmigrantes regulares. Según Feijóo, la Justicia española debe replantearse si «delitos que hoy no dan lugar a la expulsión, deben de dar lugar en el futuro».

«Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata», ha aseverado el jefe del principal partido de la oposición a la vez que ha recalcado que «cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa puede ser expulsado de forma inmediata». O por el contrario, según ha asegurado, «habrá que juzgarle o habrá que buscar cuál es la pena adecuada».

A su juicio, uno de los problemas a los que debe hacer frente el Estado es «la multirreincidencia» que «tiene que estar gravada con una forma más contundente». En este sentido, ha recordado que la misma iniciativa la haya sacado su grupo parlamentario en el Senado adelante y ahora, se encuentre paralizada en el Congreso de los Diputados.

Para Feijóo es preciso abordar una reflexión tanto del Código Penal vigente como del fenómeno que supone la inmigración ilegal. «Tenemos que hacer una reflexión de modificar las leyes si son necesarias, y en mi opinión, sí son necesarias», ha aclarado.

Contrapone el modelo del PSOE

En una entrevista concedida a Cuatro, el líder del PP ha contrapuesto los modelos del PSOE y del PP para combatir la inmigración ilegal, también la multirreincidencia. Para Feijóo se trata de un fenómeno que escala las fronteras de España: «No podemos tratar la inmigración ilegal con el populismo como la tratan otros partidos políticos, ni con el buenismo y con la falta de política migratoria con que la trata el Gobierno».

Feijóo, que ha reprochado la falta de políticas en esta materia por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha lamentado las consecuencias de su «efecto llamada» hacia los ilegales. «La inmigración irregular no puede producir derechos, no puede producir garantías; la inmigración irregular no es una forma de entrar en los programas sociales de España», ha recalcado.

No obstante, el líder del PP ha querido alegar que los sin papeles «no han nacido con el AND de la violencia y de la delincuencia» haciendo críticas veladas a grupos como Vox. En este sentido, Feijóo ha sostenido que las instituciones no pueden «mirar para otro lado» a lo que ha añadido que hay ser «realistas» con las políticas para poner coto a la inmigración que no es legal.

«Un inmigrante o es legal o si no, es expulsado del país», ha aseverado. A la vez que ha recordado modelos que vienen aplicando países como Francia, Italia, Grecia o Austria, que se presentan como un espejo de la política migratoria que, por contra, no tiene a su juicio el Gobierno de España.