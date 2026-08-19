Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 19 de agosto: Petra cuenta toda la verdad
Capítulo 468 de 'Valle Salvaje'
Avance de 'Valle Salvaje' de hoy, 18 de agosto: Mercedes y Victoria hablan sobre el pedido
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 18 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 467 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo don Hernando no duda un solo segundo en presentarse ante el duque para hacerle reflexionar sobre la cesión del título. ¿Conseguirá convencerle después de todo lo que ha ocurrido recientemente?
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Bárbara y Luisa han tomado la firme decisión de contarle a Rafael toda la verdad, y hacerlo a pesar de ser conscientes de las posibles consecuencias. Por si fuera poco, podemos observar cómo Dámaso irrumpe en la Casa Pequeña y lo hace acompañado de Juan el de los obradores. Pero no todo queda ahí, puesto que esta situación termina poniendo a Victoria contra las cuerdas, como nunca antes.
¿Qué sucede en el capítulo 468 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 19 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Braulio ha confirmado a don Hernando que Manuela y Alejo se están acercando demasiado. Dadas las circunstancias, el marqués se ha visto obligado a tomar medidas para que no vuelva a repetirse lo que sucedió con Leonardo.
Por si fuera poco, vamos a poder ser testigos de cómo Petra ha irrumpido ante Luisa y Bárbara, y lo ha hecho con una confesión de lo más sorprendente, a la par que impactante. Así pues, dadas las circunstancias, parece que por fin vamos a saber toda la verdad sobre el robo de bebés. Algo que, desde luego, va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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