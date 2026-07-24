Todas las caras de Johnny Depp: vota por tu personaje favorito del actor
Uno de los actores más camaleónicos del mundo
Johnny Depp ha regresado a Hollywood por todo lo alto interpretando a Ebenezer Scrooge, el mítico personaje creado por Charles Dickens, y, como de costumbre, el actor ha aparecido irreconocible. Son muchos los papeles emblemáticos de Depp que confirman su versatilidad y su arte para el disfraz. De todos sus personajes más icónicos hemos elegido los más llamativos. Vota por tu favorito.
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