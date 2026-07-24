Johnny Depp regresa a Hollywood con un aspecto completamente ireconocible

Johnny Depp ha vuelto a Hollywood y lo ha hecho con otro de sus famosos golpes de efecto. Tras estar retirado de las grandes producciones por el proceso judicial con su exesposa, la actriz Amber Heard, el actor ha presentado en la Comic-Con de San Diego su nuevo trabajo en el que aparece completamente irreconocible, lo que ha dejado impactados a los miles de fans que han acudido al evento.

La última vez que vimos a Depp en Comic-Con de San Diego fue en 2028 durante la presentación de Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald. Dos años después, la productora Warner Bros sustituyó a Deep por Mads Mikkelsen para la siguiente cinta de la saga. La razón era la imagen pública que estaba teniendo el protagonista de Eduardo Manostijeras por su lucha legal con su ex mujer, Amber Heard, con acusaciones cruzadas de violencia incluidas.

Desde entonces, Depp no había vuelto a trabajar en grandes producciones y se enfocó más en producciones europeas de corte independiente. Pero el regreso del actor a primera línea de Hollywood es un hecho.

Durante la celebración de la Comic-Con de San Diego, se ha presentado Ebenezer (que en España se titulará Scrooge y los fantasmas de la Navidad). En el evento, Deep ha aparecido caracterizado e irreconocible como Ebenezer Scrooge, el mítico personaje creado por Charles Dickens para el relato Cuento de Navidad.

Johnny Depp surprises Comic-Con as Scrooge at the end of an unrelated panel to offer a pocketful of candy to the crowd pic.twitter.com/AXUdn45jAC — Ryan Gajewski (@_RyanGajewski) July 23, 2026

Deep vuelve a demostrar su capacidad camaleónica con una versión que levanta mucho interés por diferentes motivos. El primero es el director, Ti West, todo un icono del cine independiente de terror gracias a la trilogía formada por X, Pearl y MaXXXine.

Ya viendo el primer tráiler, podemos comprobar que se trata de una adaptación bastante personal del clásico relato de Dickens, cargado de humor negro e imágenes tenebrosas.

Junto a Depp, aparecen en el reparto Andrea Riseborough, Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley y Sam Claflin.

Deep, además, tiene pendiente de estreno Day Drinker, una película que dirige el Marc Webb de Blancanieves y coprotagonizará junto a Penélope Cruz.