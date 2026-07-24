La Reina Letizia encuentra el vestido del verano: cuesta menos de 100 euros y favorece a las mujeres de más de 50

La Reina Letizia vuelve a demostrar que, cuando se trata de moda, ninguna decisión es casual. La esposa del rey Felipe VI ha aprovechado un acto cargado de simbolismo para reforzar uno de los mensajes que más ha repetido desde que llegó a la Corona: su firme apuesta por el made in Spain. Con motivo del 50 aniversario de Adolfo Domínguez, la monarca ha visitado la fábrica que la firma gallega posee en San Cibrao das Viñas (Ourense) y lo ha hecho estrenando un vestido que confirma que la elegancia no entiende de edad… ni de tendencias pasajeras.

No es la primera vez que doña Letizia deposita su confianza en Adolfo Domínguez. De hecho, la firma gallega atraviesa uno de sus momentos de mayor protagonismo en el vestidor de la Reina. En apenas unos días ha recurrido a sus diseños hasta en tres ocasiones consecutivas. La más comentada fue durante la histórica final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde acaparó todas las miradas con un espectacular vestido rojo, un claro guiño a los colores de la Selección Española. Apenas 24 horas después volvió a confiar en la marca para recibir a los campeones del mundo en el Palacio de la Zarzuela y ahora ha querido cerrar ese particular homenaje visitando personalmente la fábrica junto a Adolfo Domínguez y su familia.

Para una cita tan especial, la Reina Letizia ha querido rendir tributo al diseñador estrenando un nuevo modelo, el decimoséptimo vestido diferente de Adolfo Domínguez que incorpora a su armario oficial. Un dato que refleja la estrecha relación que mantiene con una de las firmas españolas que más ha defendido en los últimos años y que vuelve a situar en el escaparate internacional gracias a su enorme influencia como prescriptora de estilo.

El vestido elegido reúne todas las claves para convertirse en uno de los grandes éxitos del verano. Sobre un delicado estampado multicolor en tonos suaves, el diseño apuesta por un favorecedor escote fruncido, mangas ligeramente abullonadas, cintura entallada y una falda evasé que estiliza la silueta con naturalidad. Una combinación de volúmenes muy estudiada que realza la figura y demuestra, una vez más, la habilidad de Letizia para escoger prendas que equilibran sofisticación y comodidad.

Como suele ser habitual, los complementos tampoco quedaron al azar. La monarca acompañó el vestido con un bolso camel de una firma española, reforzando de nuevo su compromiso con la moda nacional. En los pies volvió a apostar por la comodidad con unas sandalias de Massimo Dutti de apenas 3,5 centímetros de tacón, una altura que lleva tiempo convirtiéndose en una de sus favoritas para los actos oficiales.

En el apartado de las joyas tampoco hubo sorpresas, aunque sí guiños a algunas de sus piezas fetiche. Doña Letizia recuperó su inseparable anillo de Coreterno y volvió a lucir los pendientes Shewel de Gold & Roses, los icónicos tres aros que estrenó en septiembre de 2022 y que se han convertido en uno de los accesorios más recurrentes de su joyero.

Pero si hay algo que convierte este estilismo en una auténtica declaración de intenciones, es que demuestra que la moda elegante también puede ser accesible. El vestido, confeccionado en algodón 100 %, destaca por ser ligero, transpirable y especialmente favorecedor para mujeres de cualquier edad, desde los 20 hasta más allá de los 50. Además, llega en el momento perfecto: en plena ola de calor y con un precio rebajado de 99 euros, una cifra que lo convierte en una de las compras más inteligentes del verano.