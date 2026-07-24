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Vota: ¿qué noticia de la prensa del corazón ha sido la más impactante de la semana?

Kiko Rivera anuncia desde el hospital que ha sufrido un ictus: «Ha sido fuerte y tengo secuelas»

Argentina carga contra Rosalía: la cancelan en masa por su polémica publicación tras la final del Mundial 2026

Ferran Torres, Ana Mena, Kiko Rivera, Vicky Martín Berrocal
Ferran Torres, Ana Mena, Kiko Rivera, Vicky Martín Berrocal. (Foto: Europa Press)
Marta Huertas

El mundo del corazón ha vuelto a vivir una semana cargada de titulares que no han dejado a nadie indiferente. En los últimos días hemos conocido el preocupante ictus que ha sufrido Kiko Rivera y el feliz debut en la maternidad de Luna Serrat y Lucía Pombo. Aunque tampoco han pasado desapercibidos los rumores sobre un posible romance entre Ana Mena y Ferrán Torres, la polémica que ha salpicado a Rosalía y Aitana en Argentina o la nueva ilusión en el amor de Vicky Martín Berrocal. Cinco historias muy diferentes que han marcado la actualidad de la crónica social de nuestro país y que han generado un sinfín de reacciones. Pero ahora queremos conocer tu opinión: ¿qué noticia te ha sorprendido más? Vota en nuestra encuesta y ayúdanos a descubrir cuál ha sido el tema más destacado de la semana.

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