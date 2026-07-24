Vota: ¿qué noticia de la prensa del corazón ha sido la más impactante de la semana?
El mundo del corazón ha vuelto a vivir una semana cargada de titulares que no han dejado a nadie indiferente. En los últimos días hemos conocido el preocupante ictus que ha sufrido Kiko Rivera y el feliz debut en la maternidad de Luna Serrat y Lucía Pombo. Aunque tampoco han pasado desapercibidos los rumores sobre un posible romance entre Ana Mena y Ferrán Torres, la polémica que ha salpicado a Rosalía y Aitana en Argentina o la nueva ilusión en el amor de Vicky Martín Berrocal. Cinco historias muy diferentes que han marcado la actualidad de la crónica social de nuestro país y que han generado un sinfín de reacciones. Pero ahora queremos conocer tu opinión: ¿qué noticia te ha sorprendido más? Vota en nuestra encuesta y ayúdanos a descubrir cuál ha sido el tema más destacado de la semana.